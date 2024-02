Es ist wohl der Traum eines jeden Kindes, das schon einmal eine Flaschenpost ins Wasser geworfen hat: Dass die Flasche nicht in der nächsten Bucht wieder angespült wird, sondern tatsächlich eine weite Reise zurücklegt und in einem anderen Land gefunden und gelesen wird. Dieses Glück hatte ein 11-jähriger deutscher Junge namens Tillmann, der auf Mallorca lebt. Am 13. November 2023 warf er seine Flaschenpost ins Meer. Nun ist sie, drei Monate später, am Strand Miseno der italienischen Gemeinde Bacoli angeschwemmt worden.

Vor allem ein heftiger Sturm, der unlängst die Küsten Kampaniens in Italien heimgesucht hatte, hat den wundersamen Transport wohl möglich gemacht – und somit eine komplett analoge Kommunikation über 1.400 Kilometer hinweg, ganz ohne soziale Netzwerke und Whatsapp. Ein junger Mann, Dario Grande, hat die Flasche bei einem Spaziergang entdeckt und die Nachricht herausgefischt. Gewählte Ausdrucksweise im Brief Der Inhalt des Briefes ist herzallerliebst, denn Tillmann berichtet zwar – altersgerecht – fast ausschließlich von seinen Hobbys und Interessengebieten. Für die recht bodenständigen Fakten wählt er aber teils hochgestochene Formulierungen wie "... auch die Wasserwelt hat meine Aufmerksamkeit" oder "Bisweilen (es müsste eigentlich "bislang" heißen) blieb mir nicht vergönnt, den Wunsch erfüllt zu bekommen, eine Schlange oder Schildkröte außerhalb eines Zoos zu sehen...". Man kann nur vermuten, dass der kluge Junge sich in Sachen sprachliches Niveau auf einen erwachsenen Empfänger einstellen und diesem auf Augenhöhe begegnen wollte. Hier der vollständige Brief: Fortsetzung der zufälligen Brieffreundschaft Von der Flaschenpost entwickelt sich das Ganze nun zur (medialen) Flüsterpost: Als erstes erfuhr der Journalist Gennaro Savio aus Ischia, der für mehrere große Medien arbeitet, von der schönen Geschichte. Nun hat sie auch das katalanische Kulturmagazin "Altafulles" aufgegriffen und darüber berichtet. Demnach wird der Empfänger des Briefes Tillmanns ausdrücklicher Bitte nachgehen und dieselbe Flasche mit einer anderen Botschaft wieder ins Meer werfen – in der Hoffnung, dass das Glück, die Meeresströmungen und die Zeit eine Fortsetzung dieser besonderen Brieffreundschaft möglich machen. Außerdem würde Dario Grande gern eine Reise nach Mallorca unternehmen und Tillmann persönlich kennenlernen. Die Frage ist nun, wie die beiden zueinander finden. Erst einmal muss Tillmann von seinem Glück erfahren. Hinweise, die helfen, einen Kontakt herzustellen, nehmen wir gerne unter der Mail ck@mallorcazeitung.es entgegen. Also, Tillmann, bitte melden!