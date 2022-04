Die schwedische Fast-Fashion-Kette H&M hat ein neues Werbevideo vorgestellt, das auf Mallorca gedreht wurde. Mit dabei sind unter anderem Supermodel Gigi Hadid sowie Devyn García, Jazzelle Zanaughtti und Kiddy Akita Lou.

Das Video, das am Freitag (1.4.) präsentiert wurde, erzählt von einem fiktiven "Hotel Hennes". Eine junge Frau (Jill Kortleve) checkt in das Hotel ein. Sie wird von der Rezeptionistin, gespielt von Hadid, empfangen, die ihr erstmal das mitgebrachte Buch "The Rules Of Fashion" wegnimmt - das wird an diesem Ort nicht gebraucht.

Phantasievolle Bilderwelt im Hotel

In dem leicht an die phantasievolle, symmetrische Bilderwelt von Wes Anderson erinnernden Hotel posiert die junge Frau unter anderem mit Pagen in einem Fahrstuhl und geht auf eine Party. Zwischendurch geht sie auch an den Strand von Illetes hinunter, wo in einer Modenschau die neue Frühlings- und Sommerkollektion der Billigklamotten-Kette gezeigt wird. Es dominieren die Farben Grün, Rosa und Schwarz.

Untermalt wird der rund zweieinhalbminütige Werbeclip vom Disco-Klassiker "Yes Sir, I Can Boogie" des spanischen Duos Baccara. Sängerin Mayte Mateos lebt seit vielen Jahren auf der Insel. Gedreht wurde das Filmchen von Regisseur Bardia Zeinali, der vor allem für Musikvideos bekannt ist und unter anderem mit Justin Bieber ("Yummy"), Kacey Musgraves ("Simple Times") und Ariana Grande ("In My Head") zusammengearbeitet hat.

Knappe Klamotten am Strand, dicke Mäntel hinter den Kulissen

Wie die Zeitung "Última Hora" berichtet, fand der Dreh im vergangenen Dezember statt. Zwar tragen die Models am Strand eher knappe Klamotten, hinter den Kulissen waren sie aber in dicke Mäntel eingepackt. Beinahe hätte der Dreh nicht geklappt, da der Himmel bewölkt war. Die Szenen im Hotel Hennes wurden unter anderem im Castillo Hotel Son Vida gedreht. /pss