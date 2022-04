„Siehst du die vielen Adiletten?“, fragt Bjarne. „Daran erkennst du sie, die Deutschen.“ In der Tat haben sich so einige Treter des Sportbekleidungsherstellers Adidas am Donnerstag (7.4.) am Ballermann verirrt. Es lag etwas Besonderes in der Luft, ein greifbarer Schritt in Richtung Normalität – der Megapark ist wieder da. Zweieinhalb Jahre waren im größten Vergnügungslokal der Insel die Lichter aus. Bjarne und sein Kumpel Fabian sind in diesen Tagen das erste Mal auf der Insel. Die 18-Jährigen wollen Party machen. „Micky Krause nehmen wir definitiv mit.“ Der Sänger ist als das Highlight des Abends angekündigt.

Hohe Hürden für die Berichterstattung Beim Einlass achten die Türsteher darauf, dass die Maske Mund und Nase bedeckt. Der Megapark hat Bammel, negative Schlagzeilen zu liefern. Journalisten sollen für eine Akkreditierung einen Vertrag unterschreiben, laut welchem jegliche Berichte und Fotos vorab dem Unternehmen gezeigt werden müssen. Bei Verstoß droht eine hohe Geldstrafe. Die MZ unterschreibt nicht und sammelt Eindrücke vom Partypublikum. Von „Du kommst auch mit rein, oder?“ bis „Lügenpresse“ reichen die Reaktionen bei den Angesprochenen. Hin und wieder strecken die Gäste einem kommentarlos die Faust entgegen, bieten ein mehr oder weniger gekühltes Dosenbier an. Vor dem Megapark muss es schnell gehen, schließlich wurde bereits im Vorfeld viel Publikum angekündigt. Noch kurz zwei Burger, eine Wurst mit ordentlich Ketchup oder Kartoffelspalten mit Sour Cream verspeisen, und dann geht's rein ins (geordnete) Getümmel. Auch Teile der Playa-Prominenz lassen sich blicken, Isi Glück scheint für Fotos sehr begehrt zu sein. Drinnen läuft gerade Fußball, Leipzig gegen Bergamo. Das schaue aber keiner. Die Leute seien mehr mit ihrem Bier beschäftigt, berichtet ein Partygast, der zum Rauchen kurz vor die Tür gekommen ist. View this post on Instagram A post shared by 𝐈𝐒𝐈 𝐆𝐋Ü𝐂𝐊 (@isi_glueck) „Schatzi, schenk mir ein Foto“ von Mickie Krause hallt es am frühen Abend vom Band nach draußen. Wahrscheinlich soll auf das spätere Konzert eingestimmt werden. Vorab treten Scarlett Flair, Minnie Rock, Julian Benz und Anny auf. Abseits des Megaparks bleibt es den Abend über weitestgehend ruhig. Das spannende Fußball-Europa-League Spiel des FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt flackert in den meisten Lokalen vor leeren Stühlen über den Bildschirm. Einige Menschen sitzen draußen, beobachten die aufgepeitschten Wellen der Playa, genießen die Stille fernab des Partytempels. Erinnerungen an alte Zeiten Die Schlange am Megapark wird um 20 Uhr länger, schließlich schlägt hier in einer halben Stunde Mickie Krause auf. Mit dabei ist Bina. Die Deutsche fliegt bereits seit zehn Jahren regelmäßig auf die Insel. „Eigentlich ist alles wie immer“, berichtet sie. Die Faszination der Playa de Palma sei schwer zu beschreiben, man müsse es einfach mitmachen. Wie viele andere Urlauber auch teilt sie diese Erfahrung in den sozialen Netzwerken. Die Partyfotos vom Megapark erinnern an die von 2019. Schon gegen 21.30 Uhr ist das Konzert vorbei. Die meisten Gäste bleiben drinnen und feiern weiter. Andere lassen sich ein bisschen abseits des Trubels nieder, tauschen Zärtlichkeiten aus. Micky Krause scheint mit seinen Klassikern wie „Ich bin solo“ den richtigen Ton getroffen zu haben. „Es ist wahnsinnig voll“, schreit einer der Gäste beim Rausgehen ins Telefon. „Micky hätte ein bisschen länger machen können“, sagt er. Dann torkeln drei Männer aus dem Vergnügungslokal, einer von ihnen sackt auf halber Strecke in sich zusammen. Seine beiden Freunde rollen ihn fürsorglich an die Playa. Das könnte Sie interessieren: Panorama Die Polizei bereitet sich auf einen Urlauberansturm auf Mallorca vor Meinung Viele Hoffnungen und eine große Sorge zum Saisonstart auf Mallorca Boulevard Wann läuft die RTL-Mallorca-Serie "Der König von Palma" im Free-TV? Sendetermine, Streaming, Cast View this post on Instagram A post shared by Mickie Krause (@mickie_krause_official) Bjarne und Fabian kommen vergnügt aus dem Lokal raus. Um 13 Uhr, so berichteten sie, geht am Freitag der Flieger in die Heimat. Mit nach Hause nehmen sie eine ordentliche Portion Nostalgie. Ballermann, du bist zurück.