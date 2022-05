Bereits weit vor dem Epizentrum der Feiernden an der Playa de Palma, den Strandabschnitten fünf und sechs, scharen sich am Donnerstagvormittag (26.5.) die ersten Männer- und auffallend viele Frauengruppen. Viele haben sich extra für diesen Tag ein passendes Shirt drucken lassen. Der bewölkte Himmel ohne viele Sonnenstrahlen stört die Feiernden dabei nicht. Sie machen es sich am Strand bequem, mit Musikboxen und reichlich Bier. Der deutsche Vatertag, er wird auch auf Mallorca gefeiert.

Manche haben sogar Fähnchen dabei, wie ein Frauen-Handballteam aus Frankfurt. Sie feiern keinen Herrentag, sondern den geglückten Klassenerhalt und „endlich mal wieder Malle nach drei Jahren.“ Die Pläne für den Tag: „Strand, kurz Duschen und dann ab in den Megapark.“ Trotz eines erfolgreichen Saisonabschlusses möchten die Frauen nicht mit einem Foto in der Zeitung landen.

Ähnlich kamerascheu zeigt sich eine Männergruppe aus Duisburg, aus nachvollziehbaren Gründen: Die Fußballer kämpfen nämlich noch gegen den Abstieg aus der Kreisliga und müssen in ein paar Tagen ein entscheidendes Relegationsspiel bestreiten. Den Vatertag am Ballermann lässt man sich nicht nehmen, „aber das muss jetzt nicht jeder wissen“, sagt einer der Spieler augenzwinkernd.

Eine ordentliche Portion Ballermann-Tradition

Auch die etablierten Partytruppen der Playa zeigen Präsenz. Das „Suffgeschwader” etwa feiert in diesen Tagen sein 20-jähriges Bestehen. Alle Mitglieder sind für dieses Jubiläum angereist. Große gelbe Fahnen mit dem Logo der Trinkbruderschaft wehen am Strand, dazu hat die Gruppe zwei Planschbecken aufgeblasen.

Auch eine andere buntgemischte Gruppe sticht mit rosafarbenen Shirts ins Auge. Sie kommen vom Bodensee und reisen im Vater-Sohn-Gespann an. Das erste Mal seit 2019 findet dieser traditionelle Mallorca-Ausflug wieder statt. Bester Laune genießt die Gruppe ein wenig Bierkultur am "Balneario 6". „Wir lassen es heute gemütlich angehen“, versichert einer der Väter.

Der Megapark läuft allen den Rang ab

Die Lokale in der vordersten Meereslinie dürfen sich bereits zur Mittagsstunde über eine volle Hütte freuen. Auch vor dem Megapark bilden sich große Schlangen. Unter ihnen ganz unscheinbar die Spieler des 1. FC Kaiserslautern. Am Dienstagabend hatte das Team um Kapitän Jean Zimmer den Aufstieg in die zweite Fußballbundesliga im Relegationsspiel gegen Dynamo Dresden perfekt gemacht. Ein paar Fans der Sachsen entdecken die Fußballer und sprechen sie an. Es bleibt friedlich.

Der Megapark platzt bereits gegen 13 Uhr aus allen Nähten. Ein paar hundert Meter weiter sind in Bamboleo und Bierkönig noch einige Plätze frei. „Mia Julia tritt heute Abend auf, da gehen wir auch hin, da wird's bestimmt voller“, beruhigt einer der Gäste des Bierkönig.

Und so nimmt der deutschen Vatertag auf Mallorca seinen Lauf. Während einige wenige Gruppen einen eher entspannten Tag unter Palmen verbringen möchten, arbeitet der Großteil bereits mit Hochdruck am dicken Schädel von morgen. Mit zunehmendem Alkoholkonsum wird das Geschehen am Nachmittag etwas ruhiger. Manch einer lehnt sich an die vertraute Schulter seines Sitznachbarn an und nickt weg. Der frühe Start in den Vatertag zollt seinen Tribut. Auch sind erste Party-Urlauber an der Strandpromenade zu sehen, die sich übergeben. Für Freitag ist eine Pressekonferenz anberaumt. Die örtlichen Hoteliers und Anwohnerverbände wollen dort eine gemeinsame Plattform für "zivilisiertes Verhalten" an der Playa de Palma vorstellen.