Wer noch Zweifel hatte, dass der Megapark nach zweieinhalbjähriger Corona-Pause Anlaufschwierigkeiten haben könnte, ist spätestens mit dem großen Saison-Opening eines Besseren belehrt worden.

Ab 19 Uhr tummeln sich am Sonntag (8.5.) bei Abendsonne viele Playa-Stars auf dem roten Teppich, der auf den ersten Blick eher einem Bettvorleger gleicht. Der DJ Jan Leyk, Comedian Matze Knop, Dschungel-König Filip Pavlovic und Rapper Eko Fresh, alle versammelt auf zwei Quadratmetern. Und das ist bloß ein Bruchteil dessen, was an diesem Abend noch seinen Weg in den Megapark finden wird.

Überraschend wenige Fans wollen am roten Teppich, der am Hintereingang des Megaparks platziert ist, ein Foto mit ihren Stars machen. Unter ihnen Marius, Linsey und Michaela. Bereits seit 17.30 Uhr harren sie aus, haben alles abgegriffen, was Rang und Namen hat. „Die Stars sind hier super nett, die reden auch mal richtig mit dir. Ganz anders als in Deutschland, alles viel entspannter“, sagt Marius.

Playa-Fans trauen ihren Augen kaum

Im Minutentakt fahren weitere Taxis vor, Internet-Berühmtheit „Knossi“ bringt gleich einen ganzen Mini-Transporter voll Menschen mit auf das Megapark-Opening. Auch Ikke Hüftgold erscheint, heute als Privatperson ohne Perücke, dafür in Begleitung. Erst vor wenigen Wochen feierte er sein Ballermann-Comeback in der Stürmer-Arena. Schnell findet er den Weg an den Tisch von Mickie Krause. Die beiden unterhalten sich angeregt.

Nebenan Danni Büchner, Jay Khan und Marc Terenzi. Eine Handvoll Fans haben es an diesem Abend auch in den VIP-Bereich geschafft und trauen ihren Augen kaum, unter ihnen Nina. Früher habe sie Flyer für den Megapark verteilt, heute genießt sie ein kühles Corona neben ihren Ballermann-Stars. Der pandemische Namensvetter spielt an diesem Abend übrigens keine Rolle. Nur die Mitarbeiter des Megaparks tragen diszipliniert ihren Mundschutz.

Es ist ein wahres Spektakel

Eine größere Gruppe von Besucherinnen aus dem VIP-Bereich macht sich gegen halb neun auf den Weg in den „Keller“, die untere Ebene des Megaparks. Die Stripper-Boygroup „Sixxpaxx“ sollen gleich auf die Bühne kommen. Wohl spannender, als Mickie und Ikke beim Plausch zu belauschen. Nach zehn Minuten sind die "Sixxpaxx" bereits bis auf die knappen Boxershorts entblößt. Einige freut es, manch einer winkt ab. Bei den „Atzen“, die anschließend auf die Bühne stürmen, sind sich hingegen wieder alle einig. Um es mit einer ihrer Lied-Zeilen zu sagen: „Die Saison ist eröffnet, es ist ein wahres Spektakel.“

Auch oben geht es munter weiter. Lorenz Büffel denkt an die Muttis und beglückwünscht sie zu ihrem Ehrentag. Es werden Wunderkerzen ausgegeben. Das Publikum zelebriert „Angels“ von Robbie Williams. Heute kein Rausschmeißer, sondern ein Anheizer für Mickie Krause, der kurz nach 23.00 Uhr auftritt und damit den krönenden Abschluss auf der großen Bühne gibt.

Es kribbelt noch bei Mickie Krause

Ganz nah dran ist das Musik-Duo „Chaos Team“. Die beiden Männer hatten um 12.30 Uhr den Tag im Megapark eröffnet, mit Mickie Krause verbindet sie eine enge Freundschaft. Über die vergangenen zweieinhalb Jahre seien Auftritte selten gewesen. Man spüre pures Glück, hier wieder dabei zu sein, wolle alles aufsaugen. Ähnlich äußert sich anschließend Mickie Krause im Gespräch mit der MZ. „Besonders ist der Abend, weil man viele Künstler sieht, die man zwei Jahre lang wirklich nicht gesehen hat. Es ist im Grunde wie ein großes Klassentreffen“, beschreibt Krause diesen denkwürdigen Abend im Megapark.

„Im Moment ist es so, dass es noch wirklich kribbelt. Wenn man irgendwann mal 150 Termine auf der Uhr hat, dann ist es Business as usual, aber die Leute verzeihen dir nicht, wenn du keine Lust auf der Bühne hast und nicht motiviert wirkst.“ Die Playa-Liebhaber, die vor der Bühne stehen, das seien eben jene, die ihn tragen. Für die kommende Saison wünsche er sich vor allem „Leichtigkeit und Normalität“. Normales Feiern gibt es nach dem Auftritt von Mickie Krause auf der unteren Ebene des Megaparks noch bis 4 Uhr am frühen Montag. Unter anderem tritt noch der Star-DJ Mike Candys auf.

Die Organisation dieses Mega-Events ging auf und die Veranstalter dürfen sich über einen Abend ohne größere Eskapaden freuen. Mit einem kleinen Funken Neid werden wohl die übrigen Lokale an der Playa auf dieses Spektakel blicken.