Die Eröffnung der neuen Edel-Diskothek "Hello The Club" vom Ex-"Bachelor" Andrej Mangold an der Playa de Palma auf Mallorca sorgt weiter für Diskussionen. Nach dem großen Opening Ende Mai hatten sich manche der VIP-Gäste zu Wort gemeldet und sich enttäuscht gezeigt. Sie hätten nur ein Freigetränk bekommen, der Service sei langsam gewesen und die Musik uninspiriert, lauteten einige der Kritikpunkte. Unter anderem hatten sich der Comedian Sam Dylan und der Playa-DJ Jaxomy zu Wort gemeldet.

Gastgeber Mangold selbst antwortete nun nach einigen Tagen auf Instagram seinen Kritikern. "Ich habe zum Opening Freunde und Geschäftspartner aus meinem Netzwerk eingeladen, damit sie diesen spannenden Abschnitt in meinem Leben feiern können", erklärt er. "Ich habe niemanden für seinen Status oder seine Reichweite gebucht." Deshalb sei er enttäuscht, dass einige der Gäste in die Presse gingen, um sich über banale Angelegenheiten zu beschweren, so Mangold. Er vermutet, dass dies vor allem geschehe, um mediale Aufmerksamkeit zu bekommen.

Kritiker waren gar nicht eingeladen

Witzig sei zudem, dass er einige der Kritiker gar nicht selbst eingeladen habe. Zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn habe er von seinem Team erfahren, dass dieses seit Tagen von verschiedenen PR-Agenten angebettelt würden, damit gewisse Personen zum Opening kommen dürfen. "Das hat mich gewundert und ich habe es auch nicht verstanden. Mein Team aber sagte: Komm, wir schreiben diese Leute auf die normale Gästeliste." Er habe diese Gäste dann auch über den roten Teppich laufen lassen.

Gerade in dem Zusammenhang erkläre er sich nicht das Verhalten von gewissen Personen. "Ich kann nicht verstehen, wie man sich auf eine Veranstaltung bettelt, weil man endlich mal wieder Presse braucht, und sich dann im Nachgang auch noch über banale Dinge beschwert."

Positives Resümee

Alles in allem zieht der ehemalige Basketballprofi ein positives Resümee. Es seien über 150 Freunde und Geschäftspartner angereist. Zudem habe diese Veranstaltung ihm gezeigt, wer ihn wirklich unterstützen wolle und wer nur ein Opportunist sei.

Die Diskothek "Hello The Club" will sich im Stil und von den Preisen von anderen Lokalen an der Playa de Palma absetzen. Vergangenes Wochenende legte etwa Star-DJ Nicky Romero auf. Neben Mangold sind vier niederländischen Investoren an Bord, die schon über zwei Jahrzehnte in der Gastronomie und Eventbranche an der Playa tätig sind. /pss