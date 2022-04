Vom Rosenkavalier zum Nachtlokal-Betreiber: Ex-Bachelor und Mallorca-Resident Andrej Mangold will am Ballermann an der Playa de Palma einen Nobelclub eröffnen. Das hat am Montag (25.4.) zuerst die Bild-Zeitung berichtet. „Hello the Club" soll das neue Nachtlokal-Projekt heißen, das auch schon ein eigenes Instagram-Profil und eine eigene Website hat. Die Eröffnung ist für den 28. Mai geplant.

Laut Angaben der Website liegt der Club in der sogenannten Schinkenstraße, also direkt neben dem Bierkönig. Es handelt sich um das Gebäude, das einst die Disco „The Club“ beherbergte.

Ein "Club der alten Schule"

Laut dem Ex-Basketball-Profi soll das Projekt ein „Club der alten Schule" werden. „Wir möchten, dass dieses Oldschool-Club-Gefühl, mit House- und R&B-Musik zurückkommt, dass die Leute wieder dieses Disco-Gefühl haben", zitiert ihn die Bild. „Wir wollen einen exklusiven, hochwertigen Club eröffnen", sagt er in dem Interview weiter. „Derzeit gibt es so etwas nicht an der Playa de Palma."

Andrej Mangold will für sein neues Projekt hochkarätige Künstler engagieren, die auch internationale Feiernde anlocken sollen. „Das Ziel ist, dass die Leute vielleicht sogar ihren Urlaub darauf aufbauen oder ein Event fest in ihren Kalendern einplanen", sagt der 35-Jährige weiter über sein Projekt. Schon länger pendelt der Ex-Basketball-Profi zwischen seiner Heimatstadt Bonn und Mallorca, wo er sich auch ein Haus gekauft hat. An den Umbauarbeiten lässt er seine Fans auf Instagram immer wieder teilhaben.

"Unvergessliche Nächte zusammen verbringen"

Auch auf seinem Instagram-Profil verkündete Mangold am Freitag (25.4.) die Neuigkeiten: "Bald sehen wir uns und werden unvergessliche Nächte zusammen verbringen. Danke an euch meine Community für den Support und natürlich an alle anderen Freunde und meine Familie. Ich bin gerade einfach nur extrem glücklich, aber vor allem dankbar", so Mangold. Auch gibt er seinen Fans schon einmal einen kleinen Einblick davon, wie es in dem baldigen Club derzeit aussieht.

Finanzieren will Mangold das Projekt mit vier niederländischen Investoren, die schon über zwei Jahrzehnte in der Gastronomie und Eventbranche an der Playa tätig sind.

Bekannt wurde Mangold als Protagonist des RTL-Formats "Bachelor", das 2019 ausgestrahlt wurde. Im Finale entschied er sich damals für die Teilnehmerin Jennifer Lange, die sich ebenfalls auf Mallorca niederließ, mittlerweile aber mit Darius Zander zusammen ist. Nach seiner Teilnahme beim "Bachelor" nahm Mangold an weiteren Formaten teil, etwa "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" und "Kampf der Realitystars".