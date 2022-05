Eine neue Location zum gepflegten Abzappeln öffnet am kommenden Samstag (28.5.) auf Mallorca ganz offiziell Tür und Tor. Bereits seit ein paar Tagen ist die Diskothek "Hello The Club" an der Playa de Palma geöffnet. Zum großen Opening am Samstag gesellen sich nun auch die VIPs dazu. Der Club wird von RTL-"Bachelor" Andrej Mangold betrieben.

Preise zwischen 10 Euro und 25.000 Euro Der Eintritt kostet am offiziellen Eröffnungsabend 15 Euro, an sonstigen Abenden liegt der Preis bei 10 Euro. Bei besonderen Events weichen die Preise ebenfalls ab. Doch nicht nur der gemeine Party-Urlauber kommt hier auf seine Kosten. Auch prallgefüllte Geldbeutel können in dieser Diskothek geleert werden. Für die Reservierung im teuersten VIP-Bereich gilt ein schlapper Mindestverzehr von 25.000 Euro bei einer maximalen Auslastung des Bereichs von 40 Personen, macht 625 Euro pro Person. Am großen Opening von "Hello The Club" sind bereits alle VIP-Plätze vergeben. Rund 60 Stars und Sternchen sind angekündigt, vermutlich größtenteils aus dem RTL-Kosmos und ohne Mindestverzehr. Ein erster Star-DJ ist bereits angekündigt Für das Opening haben sich eine Reihe holländischer und spanischer DJs angekündigt. Die erste große Nummer gibt es dann eine Woche später am Sonntag (5.6.). Dann wird Star-DJ Nicky Romero an den Plattentellern auflegen. Gemeinsam mit einer niederländischen Investoren-Gruppe hat man den Club vom Cursach-Imperium, dem unter anderem der anliegende Megapark gehört, übernommen. Medienberichten zufolge floss dafür eine Millionensumme. Wer sehen möchte, wie am Wochenende die Korken knallen, kann sich unter Hello The Club noch ein paar Resttickets sichern.