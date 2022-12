So langsam kann der Party-Urlaub auf Mallorca für kommendes Jahr geplant werden. Nachdem Megapark und Bierkönig bereits vor einigen Wochen die Daten für die Opening-Partys bekannt gegeben haben, zieht nun das Kultlokal Krümels Stadl in Peguera nach. Die große Sause findet am Sonntag, den 30. April 2023 statt. Los geht es um 16 Uhr.

Ballermann-Urlaub auf Mallorca 2023: Alle wichtigen Termine im Megapark und Bierkönig Diese Künstler sind beim Opening in Krümels Stadl dabei Auch die Künstler, die bei der großen Saisoneröffnung dabei sind, hat Krümels Stadl bereits angekündigt. Als Headliner wurden der "DSDS"-Sieger von 2016 und Dschungelkönig von 2020 Prince Damien sowie der DSDS-Dauerbrenner Menderes verpflichtet. Wirtin Krümel steht selbstverständlich ebenfalls auf der Bühne. Daneben treten unter anderem der selbsternannte "meistgebuchte Schlagersänger von Mallorca" Alex Engel, die ehemalige Nacktsängerin Biggi Bardot sowie der Peter Wackel-Schützling Hannes auf. Mit von der Partie sind zudem die aus "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer Caro und Andreas Robens. Ebenfalls gebucht wurden Markus Simons & Frank Wendler, Joe Veerbeck, Anny, Andy Andress und Mario Teusch. Das ist Krümels Stadl in Peguera Marion Pfaff alias Krümel betreibt das Partylokal seit 2011. Sicherlich hilfreich für den Erfolg der Kneipe war, dass die Vox-Auswanderersendung „Goodbye Deutschland" die Sängerin und ihren aus Stuttgart stammenden Mann, den sie 2009 kennenlernte und der eine Booking-Agentur für Künstler betreibt, begleitete. Im Herbst 2020 hatte sie - entnervt von den Folgen der Pandemie und den Restriktionen - den Verkauf des "Stadls" angekündigt. "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das solche Wellen schlägt", erzählt sie. "Wir hatten schon eine Inventarliste gemacht." Später zeigte sie sich glücklich darüber, damals doch nicht diesen Schritt gegangen zu sein. "Es hat sich nie richtig angefühlt, das Stadl zu verkaufen, weil da viel Herzblut drinsteckt", erklärte sie gegenüber der MZ Anfang des Jahres. /sw