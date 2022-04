Menderes, Caro und Andreas Robens, Alex Engel, Alex Zapata, Biggi Bardot und und und... Die Liste der Künstler, die am Samstag (30.4.) bei der großen Eröffnungsparty in dem Lokal Krümels Stadl der Auswanderin Marion Pfaff alias Krümel in Peguera auftreten werden, ist lang. Statt wie sonst um 16 Uhr geht es schon um 15 Uhr los. "Die Künstler kommen später im 10-Minuten-Takt über einen roten Teppich, der von der Straße bis in den Stadl reicht, ins Lokal", erzählte Marion Pfaff der MZ am Donnerstag (28.4.) am Telefon.

Gleich drei deutsche Fernsehsender werden bei der Eröffnung dabei sein: "Durch die Taktung in mehreren Blöcken hat die Presse genügend Zeit, die Gäste auf dem roten Teppich zu fotografieren und ihnen Fragen zu stellen", fügt Pfaff hinzu.

Die Auftritte der Künstler, die jeweils ihre neusten Songs präsentieren, beginnen dann ab Mitternacht und sind in zwei Blöcke eingeteilt. "In der Halbzeit legt DJ Chris Deluxe aus dem Megapark bei uns auf", so Pfaff, die ihr Lokal bereits am 26. März in Form eines Soft-Openings wiedereröffnet hatte. Die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Bodybuilder Caro und Andreas Robens werden für Fanfotos und Autogramme zur Verfügung stehen.

Michael Wendler soll aus Amerika einfliegen

Bis vier Uhr darf das Lokal geöffnet haben und bis dahin soll auch gebührend gefeiert werden. Für die sich anschließende Saison hat Marion Pfaff dann auch weitere Künstler engagiert, etwa Micaela Schäfer und Paul Janke oder Marc Terenzi. "Auch Michael Wendler wollen wir aus Amerika einfliegen lassen", so Pfaff.

Der Eintritt für alle Veranstaltungen wie auch für die große Eröffnungsfeier ist, wie immer, frei. Wer sichergehen will, dass er einen Platz bekommt, kann diesen über die Website reservieren. "Wir reservieren keinen speziellen Tisch, einen gesicherten Platz bekommen Kunden so aber in jedem Fall", fügt Marion Pfaff hinzu.

Pünktlich zur großen Sause ist auch die Erweiterung des Außenbereichs zu 90 Prozent abgeschlossen. Über 80 Sitzplätze mehr sind so hinzugekommen. Auch die neue Beleuchtung, unter anderem ein neues leuchtendes rotes Herz, wird Besuchern auffallen, die seit der Winterpause nicht mehr in dem Lokal waren.

"Die nächste Baustelle wäre, das Lokal im Winter von innen zu vergrößern und so das dazugewonnene Lokal nebenan noch besser anzugliedern", so Marion Pfaff. Bisher könnte die Künstlerin nur den Außenbereich vor dem neuen Lokal nutzen, jedoch nicht die Innenräume. "Um die Lizenz für Live-Auftritte zu bekommen, müssen wir baulich noch einiges ändern, etwa die Treppenabgänge", so Pfaff.

"Jeden Abend richtig gut Party gemacht"

Und die Bilanz seit dem Soft-Opening Ende März? "Es ist mega angelaufen. Wir haben jeden Abend richtig gut Party gemacht. Die Leute haben große Lust, zu feiern. Es ist gefühlt wie vor Corona", freut sich Pfaff, die der angelaufenen Saison enthusiastisch gegenübersteht. "Es wird sensationell werden. Wir haben jetzt in der Vorsaison schon volleres Haus als in den ganzen letzten Jahren in dieser Zeit." Auch der neue Außenbereich sei von den Gästen gut angenommen worden. "Wohl auch, da sie nun näher am Bulevard sitzen", mutmaßt Pfaff.

Marion Pfaff betreibt das Partylokal seit 2011. Sicherlich hilfreich für den Erfolg der Kneipe war, dass die Vox-Auswanderersendung „Goodbye Deutschland" die Sängerin und ihren aus Stuttgart stammenden Mann, den sie 2009 kennenlernte und der eine Booking-Agentur für Künstler betreibt, begleitete. Im Herbst 2020 hatte sie - entnervt von den Folgen der Pandemie und den Restriktionen - den Verkauf des "Stadls" angekündigt. "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das solche Wellen schlägt", erzählt sie. "Wir hatten schon eine Inventarliste gemacht." Heute ist sie froh, damals doch nicht diesen Schritt gegangen zu sein. "Es hat sich nie richtig angefühlt, das Stadl zu verkaufen, weil da viel Herzblut drinsteckt."