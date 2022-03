Die Umbauarbeiten sind abgeschlossen, am Samstag (26.3.) findet in "Krümels Stadl" in Peguera auf Mallorca die Wiedereröffnung nach der Winterpause und der Vergrößerung statt. "Wir sind sehr gespannt auf die Saison", sagt Betreiberin Marion Pfaff alias Krümel gegenüber der MZ.

Sie sei positiv gestimmt, aber es gebe natürlich eine gewisse Unsicherheit. Der Preisanstieg für viele Produkte wird sich auch auf der Karte niederschlagen. "Wir rechnen mit einer Erhöhung von zehn Cent auf Getränke." Großes Opening am 30.4. Nach dem Soft-Opening am 26.3. soll einen Monat später die große Eröffnungsparty stattfinden. Auf der Bühne werden am 30. April unter anderem Ex-Bachelor Paul Jahnke, Biggi Bardot, Menderes und Alex Engel stehen. Danach sollen die Künstler wieder regelmäßig einmal die Woche auftreten. In diesem Jahr konnte die Wirtin die Terrasse vergrößern. "Insgesamt haben wir 80 Sitzplätze mehr." Angesichts des für das Wochenende angekündigten Regenwetters dürfte diese Möglichkeit eher einige Tage später genutzt werden. Harter Kern an Fans Ob die Urlauber angesichts des Krieges in der Ukraine und der gestiegenen Treibstoffpreise in diesem Sommer die Koffer packen und nach Mallorca reisen, oder lieber an die Nordsee fahren, bleibe abzuwarten. "Wenn die Spritpreise nicht runtergehen, wird sich das auch auf die Flugpreise auswirken", so Pfaff. Dennoch - das Stadl habe einen harten Kern an Fans, die immer anreisen, komme was wolle. Marion Pfaff betreibt das Partylokal seit 2011. Im Herbst 2020 hatte sie - entnervt von den Folgen der Pandemie und den Restriktionen - den Verkauf des "Stadls" angekündigt. "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das solche Wellen schlägt", erzählt sie. "Wir hatten schon eine Inventarliste gemacht." Heute ist sie froh, damals doch nicht diesen Schritt gegangen zu sein. "Es hat sich nie richtig angefühlt, das Stadl zu verkaufen, weil da viel Herzblut drinsteckt." /sw/pss