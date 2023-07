Nach der Jungfernfahrt entlang der französischen Côte d'Azur und der norditalienischen Küste ist Amazon-Gründer Jeff Bezos mit seinen zwei Yachten (Koru, Abeona) am Freitag (30.6.) in den Club de Mar in Palma zurückgekehrt. Bezos und seine aktuelle Lebensgefährtin, die Journalistin und Schauspielerin Lauren Sánchez, waren am 16. Mai von der Insel aus zu einem längeren Segeltörn aufgebrochen. Zwei Tage lang ging es an der Westküste Mallorcas entlang, zwei weitere Tage verbrachten die beiden auf und um Ibiza herum. Zu Beginn der Reise hatte der amerikanische Milliardär seine Liebste zudem mit einem Verlobungsring beglückt.

