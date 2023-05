Die Anzeichen hatten sich in den vergangenen Tagen verdichtet, doch jetzt gibt es die Bestätigung: Amazon-Gründer Jeff Bezos ist vor Mallorca, um seine nagelneue Yacht "Koru" in Augenschein zu nehmen. Die britische "Daily Mail" veröffentlichte am Dienstag (16.5.) Aufnahmen, die den drittreichsten Mann der Welt auf seinem neuen Spielzeug zeigen. Mit an Bord: Bezos Freundin Lauren Sanchez. Auf den Videoaufnahmen ist unter anderem zu sehen, wie das verliebte Paar an Deck herumknutscht.

Dem Bericht der Zeitung zufolge reisten Bezos und Sanchez am Sonntag im eigenen Privatjet an. Von dort ging es per Helikopter auf sein 75 Meter langes Beiboot "Abeona", das über einen Hubschrauberlandeplatz verfügt. Dort wurde das Paar per Handschlag von der Crew begrüßt.

Amazon-Pakete mit an Bord

Kurios: Laut der "Daily Mail" transportierte Bezos sein Gepäck nicht nur in luxuriösen Koffern von Dolce & Gabbana. Beim Ausladen waren auch zahlreiche Amazon-Pakete zu sehen.

Während die "Koru" und die "Abeona" am Wochenende in der Bucht von Palma lagen, ging es am Montag in Richtung Portals, wo die Schiffe am Dienstag noch zu sehen waren. Es gibt keine Informationen darüber, wie lange der Multimilliardär und seine Freundin auf der "Koru" Urlaub machen werden. Auch inwieweit sie Besuch von anderen bekannten Persönlichkeiten bekommen, ist nicht bekannt.

Seit April im Hafen von Palma

Das 127 Meter lange Segelschiff "Koru" lief im April in den Niederlanden vom Stapel und wurde von dort nach Mallorca gebracht, wo es seither im Hafen von Palma lag. Kurz darauf kam auch die "Abeona" an. Das Beiboot – das von der Länge her selbst den Status einer Megayacht einnimmt – war bereits Anfang des Jahres ebenfalls in den Niederlanden fertiggestellt worden und lag seither im Hafen der britischen Enklave Gibraltar.

Am Freitag waren die beiden eindrucksvollen Schiffe in die Bucht von Palma hinausgefahren. Dort war auch die "Zen" von Alibaba-Gründer Jack Ma unterwegs. Ob der Chinese derzeit an Bord ist, ist nicht bekannt. /pss