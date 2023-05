Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Freundin Lauren Sánchez haben sich verlobt. Das berichten mehrere Medien am Dienstag (23.5.) übereinstimmend. Der US-Unternehmer soll die Moderatorin und Produzentin auf einer Reise um ihre Hand angehalten haben, die von Mallorca über Ibiza bis nach Cannes führte. In dem französischen Küstenörtchen wohnte das Paar dem dortigen Filmfestival bei. Dort schaute es sich die Premiere des neuen Scorsese-Films "Killers Of The Flower Moon" an.

Medienberichten zufolge soll Bezos seiner zukünftigen Gattin einen standesgemäßen Verlobungsring geschenkt haben, der mit einem 20-karatigen Diamanten geschmückt ist. Der Preis des Rings ist nicht bekannt, dürfte aber im siebenstelligen Bereich gelegen haben. Die neue Yacht ausprobieren Neben der Verlobung diente die Reise dazu, die nagelneue 127-Meter-Segelyacht "Koru" auszuprobieren, die Bezos rund 500 Millionen US-Dollar gekostet haben soll. Nach dem Stapellauf in den Niederlanden Anfang April war das Schiff nach Mallorca gebracht worden. Bezos und Sánchez reisten am 14. Mai per Privatjet auf die Insel. Vom Flughafen ging es per Helikopter auf das 75 Meter lange Beiboot "Abeona", das ebenfalls in den Niederlanden gebaut worden war. Bezos, der derzeit als der drittreichste Mensch der Welt geführt wird, ist seit seinem Rücktritt als CEO von Amazon im Jahr 2021 Vorsitzender des Verwaltungsrats des Online-Versandhauses. Sánchez hat eine eigene Produktionsfirma und plant eine Reise ins All, an der nur Frauen teilnehmen sollen. Das Verhältnis von Bezos und Sánchez ist seit 2019 bekannt. Damals ließen sie sich für die neue Beziehung von ihren jeweiligen langjährigen Ehepartnern scheiden. Die "Koru" und die "Abeona" lagen am Dienstag weiterhin vor Cannes. Inwieweit die Schiffe zurück nach Mallorca kommen, sobald das frisch verlobte Paar abreist, ist nicht bekannt. /pss