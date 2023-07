Zur Primetime um 20.15 Uhr strahlt der Sender Sat.1 am Donnerstag (6.7.) die Sondersendung "Sat.1 Spezial. Der Urlaubscheck" mit dem TV-Anwalt Ingo Lenßen aus: In "Die Strandkanzlei" steht der Jurist mit dem markanten Schnurrbart Urlaubern an der Playa de Palma auf Mallorca mit seinem Rat zur Seite. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht um 0.20 Uhr.

