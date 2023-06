Da werden die Fans von Mia Julia aufhorchen: Am Dienstag (20.6.) beantwortete die bekannte Ballermann-Sängerin Fragen ihrer Fans auf Instagram. Dabei wurde die Mallorca-Künstlerin auch gefragt, was ihr größter Traum sei. "Im Moment? Einmal die Nummer eins in den Album-Charts mit euch", erklärte die 36-Jährige. Und fügte hinzu: "Da 'Schlechte Manieren' sehr wahrscheinlich mein letztes Album wird, habe ich nur noch diese eine Chance, mit euch zu rocken. Also lasst uns bitte Gas geben."

Deutschland-Tournee Ende des Jahres geplant Derzeit sieht es für die Künstlerin alles andere als danach aus, als ob ihre Karriere bald zu Ende sein könnte. Das neue Album soll demnächst erscheinen, für November und Dezember ist eine Deutschland-Tournee geplant. Mia Julia verspricht über zweistündige Shows. Der Zugang ist nur für Personen ab 18 Jahren gestattet. Zuvor wechselt sie Auftritte auf Mallorca und in Deutschland ab. Im Bierkönig an der Schinkenstraße tritt die gelernte Frisörin jeden Donnerstag und Sonntag auf. Ihre aktuelle Single "Peter Pan", die sie gemeinsam mit Julian Sommer aufgenommen hat, ist seit zwölf Wochen in den deutschen Charts. Aktuell steht sie auf Platz 43. Im Gegensatz zu den typischen Mia-Julia-Liedern, in denen es um ein Lebensgefühl geht, handelt der Song vom Saufen: "Fuck, ich bin schon wieder blau wie der Ozean/und ich glaub', dass ich fliegen kann wie Peter Pan." Das vierte Album "Schlechte Manieren" wird das vierte Album der Künstlerin, die sich vor ihrer Gesangskarriere als Erotikdarstellerin einen Namen gemacht hatte. 2015 veröffentlichte sie "Frech, laut, sexy". Zwei Jahre später folgte "Geile Zeit". Im Jahr 2020 erschien das bislang letzte Solo-Album "Mitten in Mia". Letzteres erreichte Anfang 2021 Platz 2 in den deutschen Charts. Mia Julia lebt abwechselnd in Berlin und auf der Insel. Nachdem sie jahrelang über dem Playa-Lokal "Oberbayern" gewohnt hatte, lebt sie nun in einem Haus an der Südküste mit Blick aufs Meer.