Die Auswanderer-Familie Gülpen ist schon bald wieder unter der mallorquinischen Sonne und in Strandnähe: Am Dienstag (16.4.) kommen die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Marco und Tamara Gülpen, die die Wintermonate jedes Jahr nahe Köln verbringen, mit bestimmt zehn Gepäckstücken, ihrem Hund und Sohn Giulio zurück auf die Insel. Schon am Tag darauf wird wieder mit Vox gedreht, hat Marco Gülpen der MZ verraten.

Wo soll Giulio zur Schule gehen?

Die anstehende Saison wollen die Gülpens nutzen, um sich gut zu überlegen, wo die Familie in Zukunft hauptsächlich leben will. "Tendenziell bin ich eher in Deutschland, Tamara eher auf Mallorca, aber ich bin da noch sehr offen und muss noch verschiedenes abwägen", sagte Marco Gülpen zur MZ. Treue Zuschauer des Formats wissen, dass sich das Paar schon in der Vergangenheit immer wieder uneinig war bezüglich der Frage, wo der Hauptstandort der Familie liegen soll. "Ich war über zehn Jahre lang fest auf Mallorca, habe also eine andere Ausgangsposition als Tamara. Sie weiß gar nicht, wie es ist, das ganze Jahr nur auf der Insel zu sein", so Gülpen, der an er Playa das Hostal Playa de Palma betreibt.

Auch die Frage, ob sich das Schulsystem auf Mallorca für Giulio eignet, spiele eine Rolle. All das wollen die drei die kommenden Monate auf der Insel checken. "Im August 2025 müsste der Kleine in Deutschland in die Schule. Wir haben also noch etwas Zeit, daher bin ich noch nicht wirklich nervös", so Gülpen zur MZ.

Auch die beruflichen Pläne spielen eine Rolle

Nicht nur darüber, wo der viereinhalb Jahre alte Giulio eingeschult werden soll, müssen sich die Gülpens Gedanken machen. Die Entscheidung hänge auch von den beruflichen Projekten des Paares ab. "Andere Leute in meinem Alter freuen sich auf die Rente und ich alter Bock will noch expandieren, sowohl in Deutschland als auch Mallorca", sagte der 59-Jährige zur MZ. Es seien verschiedene Projekte im Gespräch, aber noch nichts Spruchreifes. Sowohl in Deutschland als auch auf der Insel sind die Gülpens in den Bereichen "Gaststättengewerbe" und "Beherbergung" tätig.

Auf Mallorca ist ihr großes Projekt das Hostal Playa de Palma samt der Cocktailbar Despacito im Erdgeschoss. Das Hostal hat ganzjährig geöffnet, die Bar stehe seit Ende März den Besuchern offen. "Dafür habe ich einen Kompagnon, der hat sich darum gekümmert", erzählt Marco Gülpen. Personaltechnisch sei das Paar gut aufgestellt. Nur deswegen sei ihr "Doppelleben" zwischen Deutschland und Mallorca überhaupt möglich.

Auch in Köln betreibt Marco Gülpen seit 2011 ein Hotel mit 17 Zimmern. Im Erdgeschoss war vor langer Zeit ein mallorquinisches Restaurant untergebracht. Später wurde es als Lagerraum und Bürofläche fürs Hotel genutzt. Schon Tradition ist jedes Jahr eine Karnevals-Party, die die Gülpens dort veranstalten. Nun hat Marco Gülpen einen Bereich zu einer Eisdiele umbauen lassen und will dort ab übernächster Woche Süßes anbieten. "Mir wird nicht langweilig", sagte er dazu nur zur MZ. Den Betrieb in der Eisdiele könnte er auch von Mallorca aus gut leiten.

Ab Mittwoch (17.4.) sei das Paar wieder täglich im Hostal an der Playa anzutreffen. "Ich freue mich sehr auf Mallorca. Im Winter, eine kleine Pause von der Insel zu haben, ist schön. Aber umso schöner ist es jetzt auch wieder, dass die Saison beginnt", sagte Tamara Gülpen am Freitag (12.4.) zur MZ.

Die Geschichte der Gülpens

Tamara und Marco Gülpen waren einst Angestellte und Chef, zudem trennen sie 27 Jahre (die ganze Liebesgeschichte können Sie hier nachlesen). 2018 heiratete das Paar, im September 2019 kam Sohn Giulio auf die Welt. Marco Gülpen hat neben Giulio noch eine erwachsene Tochter.

Gülpen, gelernter Bürokaufmann, lebte von 1999 bis 2011 fest auf Mallorca, betrieb auf der Insel unter anderem das Hostal Dos Pins mit 14 Zimmern an der Playa de Palma, ein Wettbüro sowie einen Bootsverleih. Danach kehrte er für kurze Zeit nach Köln zurück, wo er das besagte andere Hotel betrieb. Dann erhielt er die Zusage für das aktuelle Hostal Playa de Playa und kehrte 2012 nach Mallorca zurück. Seit 2012 betreibt er das ganzjährig geöffnete Hostal nun, mittlerweile mit Frau Tamara, die gelernte Touristikkauffrau ist. Im Erdgeschoss ist die Cocktailbar Despacito ansässig. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria in Cala Millor involviert. Neben dem Hostal Playa de Palma suchen die Gülpens derzeit noch Fincas mit Lizenz zur Ferienvermietung. So will sich das Paar ein zweites Standbein aufbauen.

Bei "Goodbye Deutschland" war die Auswanderer-Familie zuletzt im August 2023 zu sehen.