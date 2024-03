Wochenlang war nichts von Mallorca-Auswanderer Peter Klein zu hören – nun hat sich der Reality-TV-Darsteller, der im vergangenen Jahr viele Schlagzeilen gemacht hatte, zu Wort gemeldet. In einem Instagram-Video kündigte er am Donnerstag (7.3.) an, dass seine seit Monaten angestrebte Musik-Karriere mit der neuen Urlaubssaison beginnen soll.

Auftritt bei Reality-TV-Party

Am 27. April wird Klein im Rahmen einer Party unter dem Titel "Trash but Famous" an einem Meet-And-Greet mit zahlreichen deutschen Reality-Stars teilnehmen. Vor Ort werden unter anderem Youtuber Lukas Ballert, Reality-TV-Darsteller Matthias Mangiapane sowie "Temptation Island"-Kandidat Flocke sein. Und nicht nur das: Denn auch die Schauspielerin Yvonne Woelke, der eine Affäre mit Peter Klein nachgesagt wurde, wird mit von der Partie sein. Ebenfalls mit an Bord: Daniel vom Elbschlosskeller mit einer ganzen Crew von der Reeperbahn, Eis-Am-Stiel-Legende Zachi Noy und viele weitere bekannte Gesichter.

Fans des Auswanderers können sich nicht nur auf ein Selfie mit ihm freuen: "Peter Klein wird bei der Gelegenheit zwei oder drei Songs spielen", verriet MK-Arena-Chefin Gerlinde Weininger gegenüber der MZ. Die Party wird damit der erste offizielle Auftritt des gelernten Malermeisters und angehenden Musikers werden.

Und es soll nicht dabei bleiben. Denn Peter Klein wird über den Sommer immer wieder in der MK-Arena, dem Kellerlokal beim Deutschen Eck, auftreten. Hier dürfte sich dann zeigen, inwieweit er sich mit seinen doch eher traditionellen Schlagersongs vor dem feierfreudigen Playa-Publikum bewähren kann.

Neue Songs im Gepäck

Zu den bisher bekannten Liedern dürften bis zu den Auftritten noch manch andere dazu kommen. Denn in seiner Instagram-Story am Donnerstag verriet er, dass er wieder ins Studio gehen werde, um neue Songs aufzunehmen. Inwieweit er diese alleine oder in Zusammenarbeit mit anderen Sängern einsingen wird, verriet er allerdings nicht.

Peter Klein hatte seine Musikkarriere im vergangenen Jahr angekündigt. Bislang erschienen sind die beiden Singles "Das kann doch nur der Anfang sein" und "Frag nicht wann". /pss