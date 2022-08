Der Samstag (13.8.) war kein guter Tag, um von Mallorca aus zu fliegen oder auf dem Flughafen Son Sant Joan zu landen: Eine Störung des automatischen Gepäcksystems hat es den Fluggästen zwischen 10.30 Uhr und 17.30 Uhr unmöglich gemacht, über das Computersystem einzuchecken.

Hinzu kam ein Stromausfall, der dafür sorgte, dass die Fluggäste nicht durch die Sicherheitskontrollen zu den Terminals gelangen konnten. Diese Kombination sorgte für Chaos an einem Tag mit regem Betrieb, an dem insgesamt 1.033 Flüge geplant gewesen waren.

Zu all diesen unvorhergesehenen Störungen kam noch der Streik der Easyjet-Piloten in Spanien hinzu, der am Samstag bis 18 Uhr insgesamt zehn Flugausfälle auf dem Flughafen von Palma verursachte.

Fluggäste mussten ohne Gepäck abheben

Quellen des Flughafenbetreibers Aena bestätigten der MZ-Schwesterzeitung Diario de Mallorca, dass eine Störung des automatischen Gepäcksystems (SATE), die morgens begann, dazu führte, dass an den Schaltern aller Fluggesellschaften das Einchecken manuell erfolgen musste.

Aena versicherte, dass die Störung schnell erkannt und schrittweise behoben wurde, bis das Problem schließlich etwa sieben Stunden nach Beginn gelöst war. In dieser Zeit habe die Verzögerung bei der Abfertigung des Gepäcks der Passagiere nicht dazu geführt, dass Linienflüge gestrichen werden mussten.

Der Flughafenbetreiber räumte jedoch ein, dass einige Flugzeuge ohne das Gepäck ihrer Fluggäste abheben mussten. Wie viele Flüge genau davon betroffen waren, teilte Aena nicht mit und verwies dazu auf die einzelnen Fluggesellschaften.

15-minütiger Stromausfall

Doch es blieb nicht beim Ausfall des automatischen Check-in-Systems: Gegen 14 Uhr nachmittags kam es zu einem unerwarteten Stromausfall, der fünfzehn Minuten lang andauerte. Alle Reisenden, die darauf warteten, die Sicherheitskontrollen zu passieren, waren gezwungen, einen von zwei Bereichen, die noch in Betrieb waren, auf der anderen Seite aufzusuchen.

Dies führte dazu, dass Hunderte von Touristen von einem Kontrollschalter zum anderen wechselten, bis die Lichter wieder angingen. Aena erklärte, man wisse noch nicht, was den plötzlichen Stromausfall verursacht habe.

Insgesamt sollen am langen Mariä-Himmelfahrt-Wochenende, das am Freitag (12.8.) begann und am Montag (15.8.) endet, 3.977 Flüge von Palma aus starten oder dort landen, und 700.000 Menschen den Airport nutzen. Mit dieser Menge kommt die Luftverkehrsinfrastruktur an ihre maximale Betriebskapazität. /bro