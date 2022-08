Residenten, die sich in Palma de Mallorca oft mit dem Bus von A nach B bewegen, aber auch Touristen, die die Busse während ihres Urlaubs nutzen, können sich freuen: Die Fahrten mit den Stadtbussen werden ab Donnerstag (1.9.) deutlich günstiger. Die Stadt gewährt Residenten, die die Bürgerkarte Tarjeta Ciudadana haben, bis Jahresende 50 Prozent Rabatt auf Abos für Fahrten mit den grün-blauen Stadtbussen.

Das 30 Tage lang gültige Abo mit 20 Fahrten gibt es nun für 6,50 Euro, das mit 50 Fahrten für 14,50 Euro. Wer 30 Tage lang unbegrenzt viele Fahrten machen möchte, zahlt 18,50 Euro. Unter anderem Studierende und Familien mit vielen Kindern bekommen einen zusätzlichen Rabatt.

Nicht nur die Bewohner Palmas bekommen Rabatt

Auch Residenten, die nicht in Palma gemeldet sind, können von der Aktion profitieren. Mit einigen Gemeinden hat die Stadt ein Abkommen, sodass auch Bewohner anderer Orte an die Bürgerkarte und die Vergünstigungen kommen. Eine Liste der Gemeinden finden Sie hier. Wer außerhalb von Palma wohnt, muss sich zum Beantragen der Karte an sein Rathaus wenden.

Auch Touristen können die Rabatte nutzen

Wer keine Bürgerkarte hat, etwa Urlauber, kann eine 10er Karte für 7,50 Euro statt bislang 15 Euro kaufen. Damit kostet die Fahrt jetzt nur noch 75 Cent. Die Karte gibt es etwa an verschiedenen Kiosken in Palma. Einen Plan mit den Anlaufstellen, an denen auch Residenten ihre Karten aufladen können, gibt es hier.

Alle Informationen zu den neuen Tarifen.

Kostenlose Fahren mit dem Zug und Rabatt im Überlandbus

Besitzer der Tarjeta Intermodal können ab Donnerstag (1.9.) außerdem kostenlos Zug fahren und vergünstigt die Überlandbusse Tib nutzen. Um diese Karte zu bekommen, muss man allerdings auf Mallorca gemeldet sein.