Wie melde ich mich an, wie fahre ich günstig mit dem Bus, und wo sind hier eigentlich die Strände? Neubürger von Palma (und natürlich auch Residenten) können jetzt Antworten auf ihre brennendsten Fragen auf der neuen Website holapalma.cat finden.

Auf dem optisch ansprechenden, übersichtlich gestalteten Portal bietet die Stadt nun alle wichtigen Informationen gebündelt und auf Spanisch, Katalanisch sowie Englisch an. Über den Menüpunkt „Atención ciudadana“ werden Sie etwa zur Terminvergabe für verschiedene Behördengänge wie das empadronamiento weitergeleitet.

Des Weiteren finden Sie den direkten Link zur Beantragung der Bürgerkarte tarjeta ciudadana und können sich über die Müllabfuhr, die Wasserversorgung oder verschiedene Verkehrsmittel in der Stadt informieren.

Hola Palma ist auch mit IB-Salut verknüpft und erleichtert so die Suche nach dem nächstgelegenen Gesundheitszentrum oder Krankenhaus. Das Angebot an Sportzentren, Kultureinrichtungen und Bibliotheken ist auf der Seite ebenfalls präsent.

Die wohl nützlichste neue Funktion ist in allen Bereichen eine interaktive Karte, die die Orientierung enorm erleichtert – so fühlt man sich schnell in Palma zu Hause.