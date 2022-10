Wandbilder Wir vermissen die riesigen Wandbilder des Malers Gustavo an der Hafenmauer in Cala Ratjada. Was ist aus ihnen geworden?

(Petra F., per E-Mail)

Cati Valespir von der Galerie „Espai Gustavo“ in Capdepera gab dazu folgende Auskunft: „Im Zuge der Renovierung von Hafen und Promenade in Cala Ratjada mussten die beiden Wandgemälde entfernt werden. Im Rahmen dieser Renovierungsarbeiten ist jedoch geplant, die Bilder 2023 wieder genauso anzubringen wir zuvor.“

Lavendel in Andalusien anpflanzen

Mit großem Interesse haben wir Ihren Artikel über die Lavendelplantage von Josie und Mark Cleaver in Son Carrió gelesen. Seit Längerem planen wir auf gut einem Hektar Land unserer Finca in Andalusien Lavendel zu pflanzen. Können Sie uns bitte die Kontaktdaten der Cleavers nennen?

(Mario U., per E-Mail)

Am Ende des Artikels „Duftende Ernte mitten im Sommer“ finden Sie im Netz den E-Mail-Kontakt der Cleavers: lavandamallorca@gmail.com. Am besten, Sie schreiben den beiden Lavendel-Liebhabern auf Englisch. Für Leser auf Mallorca: Das Ehepaar Cleaver bietet die Lavendelprodukte mittwochs auf dem Markt von Sineu, donnerstags in Sant Llorenç des Cardassar zum Verkauf an.

Sind die Olivenbäume krank?

Wir bewundern die vielen Olivenbäume auf der Insel und fragen uns, ob es sich bei dieser Baumart um einen Pfahl- oder Flachwurzler handelt. Viele Bäume machen zwar einen rustikalen Eindruck, doch fragen wir uns, ob die freiliegenden Wurzeln ohne Rinde eher ein Zeichen von Krankheit oder Gesundheit sind.

(Jens H., per E-Mail)

Bei sehr lockerem Boden können die Wurzeln der mediterranen Gewächse bis zu sieben Meter tief in die Erde reichen. Ansonsten sind Olivenbäume Flachwurzler, die eine maximale Tiefe von einem Meter erreichen. Nach starken Regenfällen kommt es häufig zur Erosion, die Erde wird weggeschwemmt und die Wurzeln freigelegt. Rinden- lose Wurzeln, die aus der Erde ragen, sind kein Symptom für eine Krankheit.

„Leser fragen die MZ“ E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es