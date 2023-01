Osterferien auf Mallorca: Die wichtigsten Fragen und Antworten vor Reiseantritt

Bei den Hotels gilt: Wer früher bucht, hat die größere Auswahl. Preislich macht die frühe Buchung hingegen nicht so einen Unterschied. Anders ist es bei Flügen und Mietwagen.

Flüge

Luftfahrtexperte Cord Schellenberg erklärt gegenüber der MZ: "Schon 2022 war Ostern der Start in einen starken Reisesommer, das könnte sich 2023 durchaus wiederholen. Deshalb würde ich persönlich nicht auf fallende Preise in der Osterzeit spekulieren. Wenn Feiertage und Schulferien zusammenkommen, ist die Nachfrage nach Sonnenflügen immer besonders hoch." Wer generell günstiger reisen will, sollte nur mit Handgepäck fliegen und die verschiedenen Abflughäfen in seiner Region miteinander vergleichen: andere Airports, andere Airlines, andere Preise. "Schnäppchenjäger sollten statt auf den Osterhasen lieber auf die Nebensaison setzen und fix fliegen, denn jetzt im Januar ist die nachfragearme Zeit", so Schellenberg.

Mietwagen

Frieder Bechtel, der Sprecher der Buchungsplattform billiger-mietwagen.de, sagt gegenüber der MZ: "Die Devise 'je früher, desto besser' gilt auch in diesem Jahr." Wer jetzt schon seinen genauen Reisezeitraum weiß, ist wohl am besten dran, wenn er oder sie möglichst schnell bucht. Die Preise werden eher teurer, je näher der Reisezeitraum kommt. "Wobei das nicht heißt, dass es jetzt Schnäppchen gibt", sagt Bechtel. Die Preise an Ostern 2023 dürften hoch sein, weil die Fahrzeugflotten noch nicht so umfangreich seien, wie das die Anbieter gerne hätten. Mit 20 bis 30 Prozent mehr als in den Jahren vor der Corona-Pandemie müsse man rechnen. Prinzipiell sei es denkbar, dass spontane Lieferungen von Autos einträfen, die für einen zeitweisen Preisrückgang sorgen könnten, damit rechnen sollte man laut Bechtel damit aber nicht. In diesem Fall könne man bei den meisten Anbietern bis 24 Stunden vor Reiseantritt kostenlos stornieren und umbuchen.

Wie ist das Wetter? Kann man baden?

Die Durchschnittstemperatur auf Mallorca liegt im April bei 14 Grad. Gerade in der Nacht bedeutet das, dass es vereinzelt tatsächlich noch kalt werden kann. Tagsüber kann man aber zumindest teilweise auf Werte von 20 Grad oder mehr hoffen. Garantiert ist das allerdings nicht. Eine Jacke sollte auf jeden Fall im Gepäck sein. Die Wassertemperaturen liegen bei etwa 15–16 Grad, sodass ein Sprung ins Meer doch eher etwas für abgehärtete Kaltduscher ist.

Wie viele Hotels haben schon geöffnet?

In den Jahren vor der Pandemie hatten in diesem Zeitraum rund 50 bis 60 Prozent der Hotels auf der Insel geöffnet. Im vergangenen Jahr waren es sagenhafte 84 Prozent. Man darf also davon ausgehen, dass auch in diesem Jahr ein Großteil der Hotels auf der Insel geöffnet hat. Im vergangenen Jahr waren zu Ostern in Sóller und Palma sowie Cala Major rund 88 Prozent der Hotels geöffnet. In der Gegend um Pollença waren es 64 Prozent und an der Playa de Palma rund 55 Prozent.

Worauf muss ich achten, wenn ich ein Ferienhaus buche?

Ein Urlaub im Ferienhaus kann ein besonderes Erlebnis sein, gerade wenn man wenig Lust auf andere Menschen hat. Auf Mallorca gibt es eine breite Auswahl, allerdings ist ein beträchtlicher Anteil davon illegal – auch bei den großen Vermietungsplattformen. Wer sich vergewissern will, ob das gewünschte Haus oder die Wohnung eine Lizenz besitzt, kann dies unter der App "Verificador Lloguer Turístic" (Android / iOS) machen, die auch auf Deutsch verfügbar ist. Grundsätzlich sollte die Lizenznummer auf dem Vermietungsportal angegeben sein. Dass eine Lizenz vorliegt, garantiert nicht, dass das Haus in einem perfekten Zustand ist, aber zumindest ist es gemeldet. Auch eine reibungslose Kommunikation mit dem Vermieter im Vorfeld ist ein gutes Zeichen dafür, dass man ein seriöses Angebot gefunden hat.

Wie finde ich den richtigen Urlaubsort auf Mallorca?

Natürlich wird man mit allgemeinen Empfehlungen nicht immer den individuellen Geschmack treffen. Aber: Mallorca hat für jeden etwas zu bieten.

Familien mit Kindern

Familien zieht es meist in Urlaubsgebiete an der Küste, etwa nach Alcúdia, Pollença oder Can Picafort im Norden, Cala Ratjada oder Cala Millor im Osten oder Colònia de Sant Jordi, Peguera oder Palmanova im Süden der Insel. Wer an die Playa de Palma geht, kann die gute Erreichbarkeit in die Stadt nutzen. Und wenn es einmal regnet, ist das Palma Aquarium direkt in der Nähe.

Adults Only

Wer keine Kinder in der Nähe haben will, lässt sich im Zentrum von Palma nieder. Wer seine Umgebung etwas grüner bevorzugt, wird in den kleinen wie charmanten Landhotels "agroturismos" sowie in ausgewählten Häusern im Tramuntana-Gebirge fündig.

Aktivurlaub

Das Frühjahr ist eine hervorragende Zeit, um auf Mallorca einen sportlichen Urlaub zu verbringen. Gerade Radfahrer schätzen die milden Temperaturen. In Touristenorten wie der Playa de Palma, Peguera oder Alcúdia gibt es zahlreiche Radverleihe. Von hier aus kann die Insel über zahlreiche Routen erkundet werden. Die Dörfer im Inselinneren werden gerne für Mittagspausen genutzt, bieten mittlerweile aber auch teilweise selbst Radleihe an.

Auch zum Wandern ist das Frühjahr hervorragend. Auf der gesamten Insel gibt es tolle Routen, je nachdem, ob man bergaffin ist, sich eher auf dem Land bewegt oder auch mal aufs Meer blicken möchte.

Kultururlaub

Wer zu Ostern auf der Insel ist, sollte sich unbedingt die Osterprozessionen anschauen, die sowohl in Palma als auch in allen Dörfern stattfinden. Sie stellen ein eindrucksvolles, religiöses Ritual dar, das von ergreifender Musik begleitet wird. Kulturell zentriert sich das Leben im April aber meistens auf Palma. Zwei Wochen vor Ostern findet etwa mit dem Art Palma Brunch (25. März) das erste große Kunstevent des Jahres statt. Auch Konzerte wird man in dieser Zeit eher in den Lokalen der Hauptstadt sehen.

Partyurlaub

Wer sich im Osterurlaub eher an den Ballermann sehnt, kann getrost anreisen. Der Megapark feiert am 30. März sein Soft-Opening, der Bierkönig ist ohnehin das ganze Jahr über geöffnet. Gefeiert werden kann also schon jetzt. Die großen Openings finden nach Ostern statt. Der Bierkönig zelebriert die viertägige Saisoneröffnung vom 20. bis 23. April, der Megapark einige Tage später, vom 27. bis 30. April. Am 30. April beginnt auch die Saison in Peguera wieder. Hier feiert Krümels Stadl die Eröffnung.