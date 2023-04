Monatelang mussten Urlauber auf ein Highlight auf Mallorca verzichten. Seit November war die berühmte Serpentinenstraße zum Cap Formentor wegen Bauarbeiten gesperrt. Pünktlich zu den Ostertagen sind die Arbeiten nun abgeschlossen und der Leuchtturm auf der Halbinsel im Norden von Mallorca kann wieder besucht werden.

Die Arbeiten hatten bereits im vergangenen Winter gestartet und waren während der touristischen Hochsaison im Sommer unterbrochen worden. Konkret wurde eine Erdsturzmauer entlang der Serpentinenstraße verstärkt. Während der Arbeiten konnten Autos nur bis zum Aussichtspunkt Mirador Es Colomer auf halber Strecke zum Leuchtturm vorfahren. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten bis Ende Januar dauern.

Mit dem Auto zum Leuchtturm fahren

Wer gerne zum Leuchtturm möchte, sollte die Zeit nutzen. Denn aktuell kann man mit dem privaten Pkw bis direkt vor den Leuchtturm fahren. In den Sommermonaten ist dies aufgrund der großen Anzahl an Autos nicht möglich.

Der Inselrat kündigte bereits Ende Januar an, dass die Serpentinenstraße zur Hauptsaison wieder für private Fahrzeuge gesperrt wird, im Vergleich zum Vorjahr sogar 37 Tage länger. Vom 1. Juni bis 30. September gilt die Zufahrtsbeschränkung auf der Halbinsel bei Pollença im Zeitraum von 10 bis 22.30 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren bringt ein regelmäßig verkehrender Bus Passanten zum beliebten Leuchtturm oder einen der Strände.

Zum Strand können 300 Autos

Bis zum Strand von Formentor dürfen auch private Fahrzeuge fahren, die auf dem offiziellen Parkplatz mit Parkticket parken. 300 Plätze stehen hier zur Verfügung. Eine Anzeige an der Einfahrt der Straße zeigt, ob ein Platz frei ist. Das Parkticket muss in den drei Tagen nach dem Besuch an die Verkehrsbehörde DGT geschickt werden. Es reicht eine formlose Email mit dem Betreff "Formentor Playa" an die Adresse ticketsformentor@dgt.es, mit dem eingescannten oder fotografierten Ticket im Anhang.

Ebenfalls auf dem Abschnitt zum Strand dürfen Taxis, Anwohner und Personen mit eingeschränkter Mobilität, die zuvor eine Ausnahmegenehmigung beantragt haben, fahren. Die Taxis dürfen nicht bis zum Leuchtturm fahren.

Mehr über die Restriktionen erfahren Sie hier:

/pss/rp