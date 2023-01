Die unerlaubte Einfahrt zum Cap Formentor dürfte für Urlauber einer der häufigsten Gründe für Bußgelder auf Mallorca sein, die mit dem Auto oder Motorrad unterwegs sind. Auch 2023 wird die Serpentinenstraße zur Hauptsaison wieder für private Fahrzeuge gesperrt, im Vergleich zum Vorjahr sogar 37 Tage länger. Das geht aus dem Amtsblatt Boletín Oficial del Estado vom Freitag (27.1.) hervor.

Vom 1. Juni bis 30. September gilt die Zufahrtsbeschränkung auf der Halbinsel bei Pollença im Zeitraum von 10 bis 22.30 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren bringt ein regelmäßig verkehrender Bus Passanten zum beliebten Leuchtturm oder einen der Strände.

Parkticket unbedingt aufheben!

Bis zum Strand von Formentor dürfen auch private Fahrzeuge fahren, die auf dem offiziellen Parkplatz mit Parkticket parken. 300 Plätze stehen hier zur Verfügung. Eine Anzeige an der Einfahrt der Straße zeigt, ob ein Platz frei ist. Das Parkticket muss in den drei Tagen nach dem Besuch an die Verkehrsbehörde DGT geschickt werden. Es reicht eine formlose Email mit dem Betreff "Formentor Playa" an die Adresse ticketsformentor@dgt.es, mit dem eingescannten oder fotografierten Ticket im Anhang.

Ebenfalls auf dem Abschnitt zum Strand dürfen Taxis, Anwohner und Personen mit eingeschränkter Mobilität, die zuvor eine Ausnahmegenehmigung beantragt haben, fahren. Die Taxis dürfen nicht bis zum Leuchtturm fahren.

Über den "Kiosk-Trick" wird noch diskutiert

Wer gegen die Zufahrtsbeschränkung verstößt, muss mit einem Knöllchen von bis zu 200 Euro rechnen. Noch unklar ist, ob der "Trick" mit dem Kiosk aus den Vorjahren weiter möglich ist. In den vergangenen Jahren konnte ein Bußgeld verhindert werden, wenn man den Beleg des Einkaufs eines Snacks oder Getränks am Leuchtturm vorweist. Auf MZ-Anfrage gab der Inselrat an, diese Sachlage noch nicht entschieden zu haben. Für Fahrten mit dem Fahrrad oder Fußgänger gibt es keine Beschränkungen.

Diese Busse fahren zum Cap Formentor

Auf Nummer sicher geht man mit dem TIB-Bus. Dafür stehen die Linie 333 Alcúdia - Port de Pollença - Playa de Formentor) sowie die 334 Alcúdia - Port de Pollença - Cap de Formentor zur Verfügung. Nur die 334 fährt bis zum Leuchtturm. Umsteigemöglichkeiten bestehen vor allem in Port de Pollença, wo die Formentor-Busse an insgesamt drei Haltestellen halten. /rp