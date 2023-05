Die Diskussion um die restriktiven Handgepäck-Vorschriften bei Ryanair nimmt politische Dimensionen an. Ausgegangen war die Debatte von einer Gruppe Mallorquiner, die nach Deutschland reisen wollte. Sie hatte Ensaimadas von einer Backstube in Porreres dabei. Am Gate teilte ihr die Kabinencrew mit, dass sie 45 Euro Handgepäck-Aufschlag pro Schmalzschnecke zahlen müssten. Kostenlos dürfe man nur die Ensaimadas mitnehmen, die im Duty-Free-Bereich gekauft wurden. Die Reisenden verschenkten daraufhin das Gebäck an Reinigungspersonal am Airport.