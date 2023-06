Fragt man die Betreiber von Beso Beach nach den Auswahlkriterien für ihre Standorte, so erhält man die Antwort, dass Beso stets dorthin geht, wo ihr Tribe ist und wo ihre Stammkunden sein wollen. Daher entschieden sich die Club-Betreiber nach dem Erfolg von Beso Beach Formentera für die Neueröffnungen auf Ibiza, in Sitges, Tulum (Mexiko) und kürzlich erst in Estepona. Die Marke entwickelt sich so zu einer „Love Brand”, einer Lebensform.

Der Tribe von Beso macht sich auf nach Mallorca Die Beso-Familie macht sich auf zu einer neuen Location auf einer anderen magischen Insel des Mittelmeers: Mallorca. Dort wird der Club gemeinsam mit dem Hotel Zel eröffnen und somit seine Erfolgsformel in das Hotelkonzept einbringen, das Gastronomie, Ambiente und Unterhaltung miteinander vereint und dafür sorgt, dass die Gäste einzigartige und unvergessliche Momente erleben. Das Mittelmeer zu Füßen – das ist die Symbiose von ZEL Mallorca und Beso Beach. Beso Beach befindet sich im Hotel ZEL Mallorca, dem ersten Hotel, das durch den Zusammenschluss von Rafa Nadal und Gabriel Escarrer entstanden ist. ZEL steht als Synonym für Wohlbefinden und Lebensfreude – zwei Werte, die auch Beso verkörpert. So ist die Clubmarke der perfekte Begleiter in diesem Abenteuer auf nationaler und internationaler Ebene. ZEL vereint das Beste des mediterranen Lifestyle und bietet seinen Gästen einzigartige Erfahrungen: den Morgen im Freien zu genießen, lange Nächte, in denen gefeiert wird, die Freiheit, einen Gang zurückzuschalten und das herzliche Willkommen in diesem mediterranen Hause. Im Herzen baskisch-mediterran – eine Gastronomie zum Verlieben Beso ist seit über zehn Jahren eine Referenz für Kulinarik höchster Qualität. Zu verdanken ist das einer Küche, die tief in der baskisch-mediterranen Kochkultur verankert ist und bei der das Produkt mit Mittelpunkt steht und die DNA von Gerichten bildet wie dem äußerst beliebten arroz de carabineros (Reis mit Riesengarnelen), dem txuletón de vaca vieja bilbaína (Steak von der baskischen „alten Kuh”), den rabitas de bogavantes (frittierte Hummerstreifen) oder den köstlichen Miesmuscheln. Im ersten Beso Beach auf Mallorca durfte dieses exzellente gastronomische Angebot natürlich nicht fehlen – auch hier werden bei der perfekten Fusion baskischer und mediterraner Rezepte nur die hochwertigsten Zutaten verwendet. Ein Traumplatz direkt am Meer Das neue Beso Beach Mallorca ist ein Traumrestaurant mit Blick auf das Meer an einem Strand mit glasklarem Wasser. Neben einem Bereich, wo die Tische direkt am Sand stehen, gibt es einen Pool mit Mojito-Bar und einen überdachten Raum. Du kannst sicher sein, dass dies der perfekte Platz für lange Sommertage und entspannte Nächte ist, begleitet vom besten DJ-Soundtrack und spannenden Liveauftritten. Das Beso Beach ist die beste Wahl für deine Veranstaltung – ein authentisches Erlebnis, umgeben von wunderschöner Natur: Tausend Meter paradiesischer Strand in Palmanova mit dem Gebirgszug der Serra de Tramuntana als Kulisse. Jede Feier ist möglich – du gibst die Idee vor, und Beso Beach kümmert sich um den Rest. Ein Refugium für Freigeister Beso Beach wurde 2012 auf Formentera als kleines Familienunternehmen gegründet mit der Eröffnung des ersten Lokals, einem Treffpunkt für Freunde und frei denkende Menschen. Aus diesen Treffen entwickelte sich die Stammkundschaft von Beso Beach. Beso Beach ist eine Philosophie, ein Gefühl, das auf das Publikum übergeht. Beso ist Strand, Sonne und gute Stimmung. Erlebt das Beste von Beso Beach auf Mallorca Der einzige Club der Marke Beso auf der Insel Mallorca wird das ganze Jahr über geöffnet sein und ist dazu berufen, zum Epizentrum des Outdoor-Lebens und der Unterhaltungsszene zu werden. Die Mischung aus wunderschöner Atmosphäre direkt am Meer und einem regen Veranstaltungsangebot mit Konzerten, Livemusik, Sonntagen an der Bar sowie Überraschungsevents und -auftritten ist einzigartig. Ein Ort, der schon jetzt Kultstatus hat – mit Blick auf die Unendlichkeit des Mittelmeers.