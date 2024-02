Oma und Opa kommen gratis nach Mallorca mit – Reiseveranstalter lockt mit Familien-Paket

Wenn die Familie in den Urlaub fährt, bleiben die Großeltern meistens zuhause. Das hat eine Umfrage unter 2.000 Briten ergeben. Demnach haben 51 Prozent noch nie Oma und Opa in den Familienurlaub mitgenommen. Gleichzeitig bedauern 56 Prozent der Engländer, Schotten, Waliser und Nordiren, dass sie nicht mehr Zeit mit der älteren Generation verbringen.

Das hat den britischen Reiseveranstalter "Easyjet Holidays" auf eine Marketing-Idee gebracht. Ausgehend von dem bei einigen Reiseagenturen etablierten Modell namens "Kids Go Free", bei dem Kinder kostenlos mit in den Urlaub genommen werden können, bietet das Schwesterunternehmen der Mallorca-Airline nun "Grans Go Free". Oma und Opa reisen also gratis mit.

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte, sei vielen Briten klar, dass die Beziehung zwischen Großeltern und Enkeln eine ganz besondere sei, allerdings fehle häufig die Zeit. 27 Prozent gaben laut der zitierten Umfrage sogar beschämt zu, dass die Großeltern weniger als einmal pro Woche angerufen würden.

Von der Weisheit profitieren

Mit einem Mehr-Generationen-Urlaub seien verschienene Hoffnungen verknüpft, heißt es weiter. 73 Prozent der potentiellen Urlauber erhoffen sich, mehr über das Leben der Großeltern zu erfahren. 49 Prozent erwarten, von der Weisheit und Lebenserfahrung von Oma und Opa zu profitieren. Und 23 Prozent glauben, dass ein gemeinsamer Urlaub die Familie näher zusammenbringen könnte.

Dass viele von ihnen für den besonderen Urlaub nach Mallorca kommen könnten, geht auch aus der Umfrage hervor. Spanien liegt auf Platz 1 der Wunschziele, dahinter folgen Italien und Frankreich. Bei der Auswahl des konkreten Urlaubsorts würden aber 54 Prozent der Befragten die Großeltern entscheiden lassen, wo es letztlich hingeht.

Der finanzielle Aspekt

Interessant ist der finanzielle Aspekt: In 45 Prozent der Fälle gaben die Befragten an, dass die ältere Generation – seien es die eigenen Eltern oder die Schwiegereltern – mehr Geld verdient als man selbst. Allerdings würden nur 35 Prozent erwarten, dass sich Oma und Opa an den Kosten des Urlaubs beteiligen.

Wie aus der Website des Unternehmens hervorgeht, richtet sich das Angebot nur an Residenten des Vereinigten Königreichs. /pss