Begegnungen im Flugzeug: Zwei Mallorca-Freundinnen öffnen ihre Herzen

Ein Flug von Köln nach Palma, im Dezember. Wir waren noch keine fünf Minuten in der Luft, und ich war schon mit meiner Sitznachbarin im Gespräch. In den kommenden zwei Stunden hat sie sich mir komplett anvertraut. Quasi ihre Lebensgeschichte erzählt. Auch ich habe ihr sehr viel Einblick in mein Privatleben gewährt, was ich sonst nie gegenüber Fremden tue.