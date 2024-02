Der Palau Reial de Sineu, ehemaliger Königspalast in der Inselmitte von Mallorca und seit 2016 verwaistes Kloster, öffnet seine Pforten für Besucher - zumindest einmal im Monat. So sollen ab März jeweils am zweiten Samstag des Monats Führungen in den Räumen des riesigen historischen Komplexes stattfinden, wie das Bistum von Mallorca am Donnerstag (22.2.) bekannt gegeben hat. Im Gegensatz zur einmaligen Aktion im vergangenen Jahr, bei der mehr als 350 Interessierte den Palau Reial kennenlernen konnten, soll die Besuchsmöglichkeit nun permanent im Programm bleiben.

Das Bistum erfüllt damit einen Wunsch vieler Anwohner, die bislang das wuchtige, denkmalgeschützte Gebäude nur von außen kennen. Die Initiative ist denn auch kein Angebot, das sich an Mallorca-Urlauber richtet, vielmehr an Residenten mit Kenntnissen der Inselsprachen. Besucher können bei der Reservierung wählen, ob sie die Führung auf Spanisch oder Katalanisch machen wollen, heißt es auf Anfrage der MZ beim Bistum. Zu sehen gibt es bei einem Besuch die Gärten, den Obstgarten, den Kapitelsaal, den Turm, das Refektorium und die labyrinthischen Gänge, die zu den Zellen führen. Palast aus dem Jahr 1310 König Jaume II. ließ den Palast ab dem Jahr 1310 errichten, als Sineu kurzzeitig Hauptstadt von Mallorca war. 1583 wurde er den Konzeptionistinnen als Kloster überlassen. Zuletzt waren nur noch zwei Nonnen dort verblieben, seit 2016 stand das Gebäude leer. Das Kloster war dabei auf den Ruinen des Palastes erbaut worden, der etwa hundert Jahre lang als königliche Residenz gedient hatte und von dem nur wenige originale Überreste erhalten sind. Das Bistum plant, dass in Zukunft wieder eine neue Ordensgemeinschaft in das Kloster einzieht. Mehrere Versuche, Nachfolger zu finden, sind bislang gescheitert. Gleichzeitig läuft weiterhin ein archäologisches Projekt zur Erforschung und zum Erhalt des Komplexes. Hier können Sie sich anmelden Die Führungen werden jeweils um 10 und 12 Uhr angeboten. Die Einschreibung ist nötig zu Beginn jeden Monats, auf der Website des Bistums oder telefonisch. Teilnehmen könnten jeweils 20 bis 25 Personen pro Gruppe. Der erste Termin ist am 9. März, die Einschreibung soll ab dem 26. Februar auf der Seite Maiorica Sacra (externer Link) möglich sein. Bei Urlaubern ist Sineu vor allem wegen des traditionellen Markts am Mittwoch bekannt.