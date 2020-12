Straßenmusikerin Naida Abanovich aus Palma de Mallorca siegt bei Castingshow

Palmas Innenstadt verliert eine weitere Straßenmusikerin. Nicht aber, weil sie in der Corona-Krise das Handtuch wirft, sondern weil sie künftig wohl wieder auf großen Bühnen auftreten wird: Naida Abanovich hat das Finale der Casting-Show "La Voz Senior", die spanische Senioren-Variante von "The Voice", gewonnen. Am Sonntag setzte sich die Sopranistin aus Minsk, die schon seit 15 Jahren in Palma ihre Arien singt, gegen sieben weitere Mitstreiter durch und sicherte sich bei der zweiten Auflage der Casting-Show den Sieg. Nun hat sie die Möglichkeit, eine Single mit dem Plattenlabel Universal aufzunehmen.





Naida gana #LaVozSeniorFinal en una noche cargada de emoción, lágrimas y actuaciones inolvidables ?????? https://t.co/5TcfivxTYa — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) December 28, 2020

¡NAIDA se convierte en la ganadora de #LaVozSenior 2! ¡FELICIDADES!Los sueños se cumplen y ella es la prueba de ello https://t.co/RGaCldTfgd #LaVozSeniorFinal pic.twitter.com/VeLRswHhwh — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) December 27, 2020

Die Weißrussin war im Jahr 2004 nach Mallorca gekommen, da sie in ihrer Heimatihre Kinder nicht ernähren konnte. Zunächst versuchte sie sich als Reinigungskraft, schwenkte aber schnell wieder um zur Musik. Seither verdiente sie alsihr Geld, bis schließlich ein Passant, der sie gehört hatte, die Produktionsfirma der Casting-Show auf sie aufmerksam machte und sie in die TV-Sendung eingeladen wurde.Auch dort konnte die Opernsängerin begeistern und zog schließlich ins große Finale der Show ein. „Es ist unfair, dass diese Dame auf der Straße singt, sie sollte im Royal Theatre auftreten, und wir müssten alle bezahlen, um sie zu sehen", zeigte sich ihrbegeistert.Bereits eine Woche zuvor hatte schon ein ehemaliger Straßenmusiker aus Palma einen Sieg in einer TV-Show eingefahren: Nick Ferretti, der im vergangenen Jahr schon bei „Deutschland sucht den Superstar" den zweiten Platz geholt hatte, konnte bei der RTL-Show „Das Supertalent" überzeugen und die Siegesprämie von 50.000 Euro einheimsen.Er war von Pop-Titan Dieter Bohlen in Palma entdeckt worden.