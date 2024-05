In Mallorcas Nobelhafen Puerto Portals laufen derzeit die letzten Arbeiten am neuen Luxus-Beachclub "Lobster Club". Am 10. Juni soll das Lokal eröffnen. Nun ist bekannt geworden, was auf der Speisekarte steht.

Die Vorspeisen gehen preislich bei 21 Euro los. Dafür gibt es einen Gazpacho nach andalusischer Art. Die Schinkenkroketten kosten 25 Euro, die Schinkenplatte 45 Euro. Angepriesen werden auch das Thunfisch-Tartar für 43 Euro oder den gemischten Meeresfrüchteteller für 42 Euro. Die Hauptgerichte rangieren preislich von einem halben Grillhähnchen (37 Euro) bis 58 Euro für ein Surf and Turf bestehend aus Hummer und einem Steak der Rinderrasse Black Angus. Auf der Karte stehen zudem viele Fischgerichte. Alternativ können vier Reisgerichte gewählt werden, die zwischen 38 und 48 Euro kosten. Als Nachtisch gibt es unter anderen ein Stück japanischen Cheesecake für 15 Euro oder Schokoladen-Trüffel für 16 Euro. Die Küche ist von 13 bis 22.30 Uhr geöffnet. Haustiere sind nur in der Bar erlaubt, nicht aber im Restaurant oder Beachclub. Das neue Aushängeschild des Hafens im Südwesten Mallorcas Das neue Lokal gehört zur Cappuccino-Gruppe, die neben dem gleichnamigen Café auch das japanische Restaurant Tahini und das Restaurant Wellies in Puerto Portals betreibt. Der Neubau soll das Aushängeschild des Hafens werden. Es besticht durch ein wellenförmiges Dach und liegt direkt neben der Segelschule und dem Restaurant s'Esponja. Der Lobster Club soll dreigeteilt sein. Neben dem Luxus-Restaurant gibt es eine etwas günstigere Bar und den abgetrennten Beach Club. Die Liegen und balinesischen Betten aus Teakholz würden eine neue Dimension des Luxus darstellen. Die Zonen zum Entspannen kann man jetzt schon vorab reservieren. Die Hängematte kostet 80 Euro pro Person. Im Preis inbegriffen ist ein Handtuch, Wasser und Obst. Das balinesische Bett kostet 500 Euro für bis zu vier Personen.