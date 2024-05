Die internationale Plattform Sailwiz hat sich auf Kojencharter spezialisiert. Ideal für Skipper, die Partner suchen und ihre Kojen vermieten wollen, oder für all jene, die sich auch ohne eigenes Boot Segelträume erfüllen möchten.

Mitfahrzentralen bieten Gelegenheiten, um mit „Fremden“ auf vier Rädern von A nach B zu kommen. Andere Plattformen ermöglichen die Suche nach „Mitbewohnern“ oder „Mitreisenden“. Die Plattform Sailwiz kombiniert nun quasi alle Varianten mit dem Meer, denn sie bringt in 51 Ländern Skipper und Segelinteressierte zusammen und vermittelt von Tages- und Wochenendtouren bis zu längeren Segelreisen in der Karibik oder bis zur Atlantiküberquerung jede Variante einer Reise.

Mitsegeln lautet ihre Devise. Ob mit oder ohne Vorkenntnisse. Ob für Menschen mit großem oder kleinem Geldbeutel. Diese Vielfalt ermöglicht es Reisenden, je nach ihren Vorlieben und ihrer Erfahrung, das für sie passende Segelerlebnis zu finden. Aber auch das Segeln lernen oder perfektionieren – auf Wunsch auch mit abschließender Prüfung – ist möglich. Im Angebot auf der Plattform finden sich spezielle SKS-Törns (Sportküstenschifferschein), bei denen angehende Skipper das notwendige Praxiswissen erlangen können, ebenso wie Katamaran-Training-Weeks, die speziell auf das Segeln mit Katamaranen ausgerichtet sind. Stets stehen dabei Spaß, Teamgeist, Meer, Wind und Naturerlebnisse im Vordergrund.

Mitsegeln ist erschwinglich

Schöne Idee, aber Sie denken, das ist ja viel zu teuer? Segeln sei nur etwas für Spitzenverdiener? Weit gefehlt! Ein junges Team, das sich beim Studium an einer privaten Businessschool in Madrid kennenlernte, hat ihre damals noch theoretische Masterarbeit, eine Mitsegelplattform, nach dem Studium 2017 in die Praxis umgesetzt und Sailwiz gegründet. Der Erfolg gibt ihrer Idee recht: „Unser Anliegen ist es, das perfekte Segelerlebnis für jedermann zu finden“, sagt Claudia Krug, Managerin bei Sailwiz. „Segelurlaub soll für alle zugänglich sein, egal ob reich oder Normalverdiener, ob mit oder ohne Segelkenntnisse.“

Und so ist auch für alle Vorstellungen und Wünsche etwas dabei. Auch Törns, bei denen sich viel mit dem Segeln verbinden lässt, denn es gibt etliche Angebote, die den Badeurlaub, das Erkunden fremder Orte und Regionen beim Landgang oder auch andere Freizeitaktivitäten mit dem Segeln kombinieren.

„Wenn frischer Wind weht, schließen einige die Fenster – andere setzen die Segel.“

Beliebtes Segelrevier Balearen

Aktuell bietet die Plattform ihren bereits über 30.000 registrierten Nutzern mehr als 2.000 verschiedene Törnoptionen in 51 Ländern an. Das reicht von Mallorca-Segeltörns in einsamen Badebuchten oder dem Umsegeln der Insel über Segeln rund um die Kanaren oder entlang der Atlantikküste bis hin zu exotischen Trips in die Karibik.

Die balearischen Gewässer sind ein beliebtes Segelrevier und stehen somit bei den Interessenten an erster Stelle, was die Resonanz auf die entsprechenden Angebote bei Sailwiz zeigt. Kein Wunder, denn die idyllischen Buchten mit den klaren Gewässern und den Traumstränden, die zauberhafte Landschaft im Hinterland des Ufers, aber auch die pittoresken Häfen und Dörfer bilden die perfekte Ergänzung zum Segeln. Auch die Törns zwischen den balearischen Inseln wie die beliebte Route von Mallorca nach Ibiza sind begehrt.

Mieten von Yachten

Sie wollen – mit oder ohne Skipper – ein Boot ganz für sich und ihre Freunde oder Familie mieten? Kein Problem, denn auch für das Mieten von Yachten finden sich Angebote bei Sailwiz. Soll es ohne Skipper sein, ist die Vorlage eines entsprechenden Segelscheins Voraussetzung.

Kontaktaufnahme

Natürlich können Sie bei Interesse vorab mit dem Skipper beziehungsweise Bootseigner Kontakt aufnehmen, Fragen stellen und sich austauschen. Erste grundsätzliche Informationen finden sich schon unter dem Profil des Skippers.

Unser Tipp: Stöbern Sie doch einfach mal auf der Homepage von Sailwiz, lesen Sie Segelberichte, Bewertungen und – vor allem – informieren Sie sich über die vorhandenen Mitsegelangebote.