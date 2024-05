In der kostenpflichtigen App der Sendergruppe ist die neue Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" schon zu sehen, im Fernsehen strahlt sie der Privatsender Vox am Freitag (17.5.) um 20.15 Uhr aus. Für die Folge, in der deutsche Maklerinnen im Ausland zu sehen sind, hat das Kamerateam unter anderem Tamara und Marco Gülpen bei ihrem Trip nach Ibiza begleitet. Die beiden überlegen, auf Mallorcas Nachbarinsel ein Hotel zu eröffnen. Auf der Suche nach der passenden Immobilie bekommen sie Hilfe von einer Maklerin.

Und dann ist da Anke Dietz, ein neues Gesicht – zumindest für Zuschauer von nur dieser Sendung. Zuschauer bekommen mit, wie eingespannt die Immobilienmaklerin, die schon in den Vox-Sendungen "Mieten, kaufen, wohnen" und "Zwischen Tüll und Tränen" zu sehen war, auf Mallorca ist, privat wie beruflich. Schließlich muss sie neben ihrem Vollzeit-Job auch noch die Hochzeit mit ihrem Partner planen. Immer wieder bekommen sich die beiden leicht in die Haare, weil Dietz einfach nicht abschalten kann.

Die Gülpens bei den Reisevorbereitungen

Zunächst sieht man Tamara und Marco Gülpen beim Kofferpacken für ihren Ibiza-Trip. Vor allem Marco packt sämtliche T-Shirts und Co. ein, kann sich nicht entscheiden. Vor etwa einem Jahr hätten die beiden Ibiza für sich entdeckt, sind öfter für Kurzurlaube dort, erfährt man. Dass die beiden sich nun auch auf Ibiza nach Immobilien anschauen, erinnert Marco Gülpen an damals, als er sich welche auf Mallorca angeschaut hat. Doch ein Hostal, wie die Auswanderer es auf Mallorca betreiben, soll es nicht werden. "Etwas stylischeres", sagen die beiden in die Kameras. Der Auswanderer hat hohe Ansprüche an Makler. Sie sollen doch bitte ehrlich sein. Ist das bei Natalie Bussian der Fall?

Sie arbeitet seit 20 Jahren auf Mallorcas Nachbarinsel als Maklerin, erfahren die Zuschauer. Sie ist alleinerziehend, hat zwei Teenie-Töchter. Auf Ibiza gebe es jede Menge Makler, aber wenig gute Objekte, erzählt sie. Man bedenke: Schon der Immobilienmarkt auf Mallorca ist angespannt. Ibiza ist als Insel deutlich kleiner.

Schlagen die Gülpens für 3,5 Millionen Euro zu?

Die Gülpens landen auf Ibiza, betonen aber direkt, dass Mallorca als Standort weiterhin ihre "Hauptzentrale" sein soll. So nennt Marco Gülpen es. Sie wollen sich eine Immobilie ansehen, die für 3,5 Millionen Euro zum Verkauf steht. So viele Zimmer zur Vermietung wie das Hostal hat sie längst nicht. Doch das macht erst einmal nichts.

Wie gefällt den Gülpens die Immobilie?

Noch haben sich die Gülpens und Bussian nicht persönlich getroffen. Doch Marco Gülpen hatte am Telefon schon einen guten Eindruck von ihr. "Die ersten Sekunden sind ganz wichtig", weiß auch die Maklerin. Sie entscheiden, ob sie und die potenziellen Käufer sich sympathisch sind. Dann empfängt das Eigentümerpaar der Villa die Gülpens und die Maklerin. Es gibt einen Springbrunnen und einen Jacuzzi. Marco Gülpen sieht sich schon sehr dort. Doch noch war er nicht im Inneren.

Dann geht die Führung im Inneren weiter. Der Hostalbetreiber bekommt zunehmend Zweifel, vor allem angesichts des hohen Preises. Einmal auf Mallorca zurück, sagen die Gülpens Bussian per Videotelefonat ab.

Anke Dietz: Job oder Hochzeit? Oder beides?

Anke Dietz will in drei Tagen heiraten, verrät die berühmte Off-Stimme. Seit 2005 arbeite sie als Maklerin. Ihr Job sei ihr genauso wichtig wie die Hochzeit, betont sie. Das Kamerateam begleitet sie bei der Besichtigung einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Cala Millor. Die potenzielle Käuferin ist eine Rechtsanwältin aus Berlin mit hohen Ansprüchen. Man sieht Szenen aus "Mieten, kaufen, wohnen". Obwohl die Ausstrahlung der letzten Folge schon fünf Jahre her sei, würden Menschen Dietz immer noch erkennen. Sie glaubt, vor allem an ihrer Stimme.

Aller Anfang ist schwer

Der Anfang als Maklerin auf der Insel sei schwierig gewesen, erzählt sie. Doch auch durch ihren "Promi-Bonus" würden potenzielle Kunden schnell Vertrauen fassen. Die Besichtigung mit der Rechtsanwältin findet statt, wobei die Wohnung eher noch einer Baustelle gleicht.

Neun von 17 Wohnungen in dem Komplex hätte Dietz schon verkauft, erfährt man. Doch wer sind eigentlich die Käufer, will die Anwältin wissen.

Während der Pandemie hätten die Immobilienpreise auf Mallorca stark angezogen, erzählt Dietz. Einer der Gründe: Viele konnten im Home-Office arbeiten und wollten die Zeit daher lieber auf Mallorca statt etwa in Deutschland verbringen. Im Nordosten, Dietz' Haupt-Einsatzzone, sei es daher zu Steigerungen von 25 bis 30 Prozent gekommen.

Hochzeit nach neun Jahren Beziehung

Natürlich hat die Maklerin trotz all der Arbeit auch ein Privatleben. Sie will ihren Tom heiraten. Seit neun Jahren seien die beiden schon ein Paar, erfährt man als Zuschauer. Die 54-Jährige war schon einmal verheiratet. Tom hat sie über Freunde kennengelernt. Er will den Hochzeitswalzer üben. Doch Dietz hat gerade keinen Nerv dafür. Immer wieder wird sie durch Anrufe von Kunden abgelenkt. Auch am Wochenende muss sie abnehmen, findet sie. Die Arbeit ist ein häufiges Streitthema in der Beziehung.

Am großen Tag hat Dietz dann zu allem Übel einen Stressbauch. Passt sie so in das maßgeschneiderte Kleid? Und dann plaudert sie noch etwas aus: Weil sie weiße Unterwäsche unter weißen Kleidern nicht mag, trägt sie kein Höschen.

Am großen Tag ist dann sogar Dietz' Sohn angereist wie auch der beste Freund der Maklerin.

Wiederholungsfolge im Anschluss

Im Anschluss an die neue Mallorca-Folge zeigt Vox um 22.15 Uhr eine Wiederholungsfolge mit unter anderem der Familie Charmi. Sie war erstmals am 28. Oktober 2022 zu sehen. In der Programmbeschreibung heißt es dazu: "Familie Charmi steht nicht mal ein Jahr nach ihrer Auswanderung nach Mallorca kurz vor der Rückkehr. Es schimmelt in ihrem Haus. Und die sechsköpfige Familie findet auf der Insel einfach kein neues Heim." Zuschauer erinnern sich vielleicht: Der große Traum des Familienvaters war es, als Schlagersänger am Ballermann Karriere zu machen.

Auch der Schwabe Björn René, der nach Bulgarien auswandert, ist in der Wiederholungsfolge zu sehen. Zusammen mit Freundin Michaela will der Hobby-DJ und Schlagersänger ein Hundecafé eröffnen.

"Goodbye Deutschland" auf Mallorca

Seit 2006 begleitet VOX in der Doku-Soap "Goodbye Deutschland" Deutsche, die ihr Glück im Ausland versuchen wollen. Seit 2008 dreht der Sender regelmäßig auf Mallorca und begleitet die Protagonisten bei ihren ersten Schritten auf der Insel. Auch der Alltag bereits etablierter Auswanderinnen und Auswanderer wird dokumentiert. Wie viele Auswanderer wurden hier über all die Jahre begleitet wurden, ist nicht bekannt. Eines steht aber fest: Es waren und sind überdurchschnittlich viele im Vergleich zu den Auswanderern, die es in andere Länder verschlagen hat. Auch Marco Gülpen ist einer der Auswanderer, die Vox schon seit Jahren begleitet.