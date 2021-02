Mallorcas Zimmermädchen rappen auf Youtube gegen die Ausbeutung

Die Reinigungskräfte in Mallorcas Hotels mögen derzeit wegen der Corona-Krise und dem Zusammenbruch des Tourismus in Kurzarbeit oder gar arbeitslos sein, ihre Anliegen aber bleiben aktuell. Die Vereinigung Kellys Unión Baleares hat auf Youtube nun eine Video veröffentlicht, in dem eine Gruppe von Zimmermädchen gemeinsam mit der spanischen Hiphopperin Mama Fiera humorvoll auf ihre Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen aufmerksam macht.

In gut drei Minuten wird in "Housekeeping!" um die Wette gefegt und geputzt, vor allem aber gerappt. Gedreht wurde an der Playa de Palma sowie in Magaluf, vielen Mallorca-Freunden dürften die gezeigten Hotels bekannt vorkommen. Die Reinigung der Zimmer ist ein schlecht bezahlter Knochenjob. Die spanienweit "Kellys" genannten Frauen kämpfen seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen und haben dabei auch schon einiges erreicht, etwa die Anerkennung ihrer Berufskrankheiten.

"Ay, no me pises lo fregao", heißt es in dem Video unter anderem. Frei übersetzt: Trampel hier nicht rum, ich hab' geputzt. Aber sehen (und hören) Sie selbst: