Nach monatelangen Umbauarbeiten war es am Freitag (17.5.) so weit: Der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel hat sein "Sharky's" in Cala Ratjada eröffnet. Nicht mit einer großen Opening-Party - die soll am 10. Juni folgen, auch als Belohnung nach den Strapazen und dem Ärger im Zuge der Renovierungsarbeiten. Dennoch war die Eröffnung trubelig genug.

"Eigentlich gar nicht mein Stil": Warum "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel im Juni eine Riesenparty im "Sharky's" feiern will Es seien "immer Leute da gewesen", sagte der Partner von Peggy Jerofke, der sich am späten Nachmittag schon mit einem Zwischenfazit bei der MZ meldete. Die Nacht vor dem Opening sei hart gewesen, Jerkel habe "keine einzige Sekunde geschlafen" gehabt. Sie hätten aber alles rechtzeitig geschafft, um den Betrieb wie geplant aufnehmen zu können. Mit am Start war natürlich Peggy Jerofke, die mit anpackte und Jerkel nach Kräften unterstützte. Sie schrieb auf Instagram: "Eine Mega-Stimmung hier im Sharky's nur drei Stunden nach Eröffnung. Ausnahmezustand". Auch das "Goodbye Deutschland"-Drehteam ließ sich das Opening selbstverständlich nicht entgehen. Ein fast reibungsloser Start Hier und da habe es dann ein paar kleine Startschwierigkeiten gegeben, etwa bei der Kasse. "Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass mehr schiefgeht", sagt Jerkel, der den Tag auch noch nicht vor dem Abend loben wollte. Voll des Lobes war er hingegen für sein "super Team", das den Betrieb des 500 Quadratmeter großen Lokals mit ihm zusammen wuppt. Bei der Ankunft der "ganzen verrückten Truppen" auf dem Rückweg vom Strand wollte sich der Auswanderer dann einmal kurz aus dem Gewusel rausziehen und eine Pause einlegen. Denn vor einem gut gefüllten Laden mit sehr feierfreudigen Gästen habe er durchaus Respekt. "Nach Pfingsten wird es sicher etwas ruhiger", prognostizierte Jerkel. "Riesenstein vom Herzen gefallen" Insgesamt sei er mit dem Opening mehr als zufrieden. "Mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen: Das Ding ist offen", so der Deutsche erleichtert. "Ich bin jetzt total müde und erschöpft. Wir haben die ganzen letzten Tage geschuftet wie die Tiere. Das haben sich jetzt alle verdient, dass es ganz gut läuft." Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann per künstlicher Befruchtung Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Das zwischenzeitlich getrennte Paar ist nun wieder zusammen, will jedoch "beruflich getrennt" bleiben: "Ich betreibe das Tiki Beach und Steff das Sharky's, aber wir unterstützen uns gegenseitig", sagte Peggy Jerofke kürzlich gegenüber der MZ. /bro