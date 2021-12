Seit dem 13. September wird auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln bereits geboostert. Die dritte Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus wurde am Anfang in eher homöopathischen Mengen verabreicht. Derzeit sind es jeden Tag bereits mehrere Tausend Dosen, am Dienstag (30.11) beispielsweise waren es 4.053 Impfungen. Inzwischen wurden auf den Balearen bereits deutlich über 100.000 Booster-Impfungen verabreicht.

Wie eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde Ib-Salut am Mittwoch (1.12.) mitteilte, sind die Booster-Impfungen beim Gesundheitspersonal, bei immungeschwächten Patienten, in Senioren- und Pflegeheimen sowie bei der Bevölkerung über 70 Jahren inzwischen so gut wie abgeschlossen. Derzeit sei man dabei, die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen mit der dritten Dosis zu impfen.

Zeitgleich würden auch diejenigen mit einer zweiten Dosis versorgt, die bisher nur eine Impfung von Johnson & Johnson verabreicht bekamen. Wann die nächste Gruppe der 50- bis 59-Jährigen an der Reihe ist, konnte die Sprecherin nicht konkretisieren. Die Balearen seien hier abhängig von der Zuteilung des Impfstoffs, die zentral beim spanischen Gesundheitsministerium in Madrid erfolge. Auch einen genaueren Fahrplan für die nächsten Altersgruppen könne man bisher nicht absehen, so die Sprecherin.

In jedem Fall würden diejenigen, die mit einer Booster-Impfung an der Reihe seien, persönlich per Telefon kontaktiert. Es sei nicht nötig, bei den zuständigen Stellen oder beim Gesundheitszentrum anzurufen.