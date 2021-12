Ab Samstag (4.12.) ist es auch auf Mallorca Pflicht, sein Covid-Zertifikat für bestimmte Unternehmungen dabeizuhaben: An diesem Tag tritt die am Donnerstag (2.12.) vom Obersten Gerichtshof der Balearen durchgewunkene 3G-Regelung in Kraft. Zunächst bis zum 24. Januar 2022 ist das Covid-Zertifikat nun Zugangsvoraussetzung für verschiedene Etablissements, je nachdem, wie sich die Corona-Lage auf den Inseln entwickelt.

Wo muss ich das Covid-Zertifikat vorzeigen?

Derzeit befindet sich Mallorca ebenso wie Ibiza und Formentera in der Corona-Risikostufe 1, also der zweitniedrigsten Warnstufe. In der Stufe 1 ist das Covid-Zertifikat nun in Bars und Restaurants mit einer Kapazität von mehr als 50 Personen im Innenraum respektive auf der überdachten Freischankfläche verpflichtend vorzuzeigen. Für das Nachtleben gilt die Regelung unabhängig von der Größe des Etablissements. Zuvor bereits galt die 3G-Regelung auf den Inseln in Diskotheken und Senioren- und Pflegeheimen.

In Warnstufe 2 gilt die Regelung zusätzlich in Herbergen und Hostels, wo es größere Schlafräume gibt, in denen Menschen aus verschiedenen Haushalten übernachten.

Für Warnstufe 3, die von nun an auf Menorca gilt, wird das Vorzeigen des Covid-Zertifikats zusätzlich in Kinos, Fitnessstudios, Tanzschulen und Zirkuszelten verpflichtend.

Anders als in Deutschland ist der Einzelhandel von diesen Regelungen ausgenommen.

Was muss ich noch dabeihaben?

Da die Zugangskontrollen mit einem QR-Scanner vorgenommen werden, der den Code des Covid-Zertifikats liest und nur den Namen sowie die Ausweisnummer anzeigt und die Tatsache, ob das Zertifikat gültig ist oder nicht, sollen sich die Betriebe auch die Ausweise der Kunden zeigen lassen. Wer seinen Ausweis also nicht dabeihat, läuft Gefahr, nicht hineingelassen zu werden. Aus Datenschutzgründen wird im Reader nicht angezeigt, ob die überprüfte Person geimpft, genesen oder getestet ist.

Wann und wo bekomme ich das Covid-Zertifikat?

Das Zertifikat ist für jeden erhältlich, der komplett geimpft ist, als genesen gilt oder einen Antigentest bzw. PCR-Test vorzeigen kann. Der Antigentest darf maximal 48 Stunden alt sein, der PCR-Test maximal 72 Stunden. Wie man genau an den Covid-Pass kommt, erklärt die MZ hier.

Kann ich auch den gelben Impfpass aus Deutschland vorzeigen?

Darüber hat sich die Balearen-Regierung offensichtlich noch nicht allzu viele Gedanken gemacht. Auf einer Pressekonferenz dazu befragt, antwortete Gesundheitsministerin Patricia Gómez ausweichend, dass es "im Prinzip" darum geht, den QR-Code vorzuzeigen. Sie empfahl allen Betroffenen, sich diesen Nachweis zu besorgen. In Deutschland kann man sich den QR-Code in den Apotheken holen.

Ich bin Gastronom. Wo finde ich den QR-Scanner?

Das Gesundheitsministerium hat dafür eine eigene Website mit einem Reader freigeschaltet. Abrufbar ist der Scanner unter verificacovid.ibsalut.es. Wenn Sie diese Seite über den Browser Ihres Handys aufrufen, können Sie QR-Codes einlesen. Bei einem MZ funktionierte das am Freitagnachmittag. Von einer App, die Regierungssprecher Iago Negueruela angekündigt hatte, sprach Gesundheitsministerin Patricia Gómez am Freitag nicht mehr.

Gibt es Kontrollen, die die Einhaltung der 3G-Regelung sicherstellen?

Ja. Regierungssprecher Negueruela kündigte am Freitag an, dass es Inspektionen und Kontrollen geben werde. Auch gezielte größere Kontrollaktionen in Zusammenarbeit mit den Gemeindeverwaltungen auf der Insel sind geplant.