Es ist das Relikt einer Zeit, die man gerne aus der Erinnerung streicht: Aber auch Mitte 2023 gilt die im Zuge der Corona-Pandemie eingeführte Maskenpflicht immer noch in Krankenhäusern, Altenheimen, Gesundheitszentren und Apotheken auf Mallorca – wie im Rest des Landes. Doch damit soll bald Schluss sein.

Gesundheitsminister José Miñones erklärte am Freitag (16.6.) in einem Radiointerview, dass der nationale Gesundheitsrat Ende des Monats zusammentritt, um über die Abschaffung der Pflicht zu diskutieren. "Man muss das ernst nehmen und richtig umsetzen", erklärte er. Die endgültige Entscheidung werde den Gesundheitsexperten überlassen. In jedem Fall werde die Abschaffung stufenweise über einen längeren Zeitpunkt erfolgen. Weitere Details nannte er nicht.

Minister zeigt sich zuversichtlich

Im Allgemeinen zeigte sich Miñones aber zuversichtlich, dass Spanien einen Schritt näher dran sein, auch in den betroffenen Einrichtungen von einer Maskenpflicht auf eine bloße Empfehlung umzusteigen. Ohnehin würden viele Bürger schon jetzt vergessen, ihre Maske in der Apotheke aufzusetzen.

Schwieriger gestalte sich die Lage in Altenheimen. Hier zeigte sich der Minister zögerlicher, die Maskenpflicht abzuschaffen. Denn der Schutz der älteren Familienmitglieder müsse oberste Priorität haben. /pss