Endlich: Nach 716 Tagen muss man auf Mallorca - mit ganz wenigen Ausnahmen - nicht mehr Maske tragen. Es ist das Ende einer Strategie gegen die Corona-Pandemie, die nicht immer richtig kommuniziert wurde, aber dennoch richtig war. Und die auf der Insel von den meisten Menschen fast vorbildlich umgesetzt wurde.

Denn natürlich findet es kaum jemand gut, eine Maske im Gesicht zu haben. Vor allem, wenn man an die brütend heißen August-Tage im Sommer 2020 denkt, als man den Mund-Nasenschutz auch draußen tragen musste. Aber es wurde eben gemacht, weil die Menschen die Notwendigkeit erkannt haben.

Das heißt nicht, dass nicht auch hier die albernen Diskussionen geführt wurden. Menschen, die meinten, gar gleich in einer Diktatur zu leben, weil sie sich und andere Menschen schützen sollen. Oder die Frage: "Am Strand kann ich mich also nicht anstecken, aber auf der Strandpromenade schon?"

Fehler in der Kommunikation von Regierung und Behörden

Nein. Darum ging es nie und jeder, der eine Sekunde nachgedacht hat, wird es auch verstanden haben. Dass es immer um Risikominimierung ging, nicht um Abschaffung des Risikos. Dass immer abgewogen werden musste zwischen Anspruch und Umsetzbarkeit. Und es wurden eben auch viele Fehler in der Kommunikation von Regierung und Behörden gemacht - keine Frage. Aber wer macht in einer Extremsituation schon alles richtig?

Deshalb sollten wir die Maske nicht vergessen, so sehr wir uns freuen, dass wir sie nicht mehr tragen müssen. Sie war ein Zeichen der Solidarität in einer Zeit, in der die Gesellschaft zusammenhalten musste - auch wenn das viele erst angeregt hat, eine Spaltung zu suchen. Sie war ein Opfer, das jeder täglich erbringen musste, weil es anstrengend war, sie zu tragen. Aber wer weiß, vielleicht haben wir damit ein Leben gerettet, vielleicht sogar unser eigenes.

Hoffentlich müssen wir nie wieder eine Maske tragen. Aber wenn es wieder notwendig ist, sollten wir uns daran erinnern, dass davon auch nicht die Welt untergeht.