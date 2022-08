Vier der zehn "teuersten Straßen" Spaniens befinden sich auf Mallorca - eine Marke, die nur von der Region Madrid übertroffen wird. Das zumindest ist das Fazit einer Auswertung des Immobilienportals Idealista. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass das Immobilienportal nur solche Straßen in die Statistik aufgenommen hat, in denen mindestens zehn Anzeigen geschaltet wurden. Zudem werden nur die Durchschnittspreise der Straßen angegeben, was nicht bedeutet, dass es sich um die teuersten zum Verkauf stehenden Immobilien des jeweiligen Marktes handelt.

Der Carrer Sant Carles in Costa de'n Blanes (Calvià) ist demnach mit einem durchschnittlichen Immobilienpreis von 9,45 Millionen Euro die zweitteuerste Straße Spaniens und wird nur noch von der Urbanisation Coto Zagaleta in Málaga übertroffen. Dort kosten Immobilien im Schnitt 9,96 Millionen Euro.

Es folgen zwei Straßen in einer der exklusivsten Urbanisationen der Region Madrid, La Moraleja. So werden für die Calle del Camino del Sur und den Camino del Golf in Alcobendas durchschnittliche Preise von 8,4 Millionen bzw. 7,1 Millionen Euro für zum Verkauf stehende Häuser angegeben. An fünfter Stelle steht die Straße A-397 in Benahavís in Málaga mit einem Durchschnittspreis von 7 Millionen Euro. Die Provinz Málaga ist mit zwei Straßen in den Top Ten der spanischen Immobilienmärkte vertreten.

Für Immobilien in Andratx und Calvià gibt es eine hohe Nachfrage aus dem Ausland

Hinter dem Paseo de la Marquesa Viuda Aldama, ebenfalls in La Moraleja, rangiert eine weitere Straße in der Gemeinde Calvià auf Mallorca, die Avenida Portals Vells. In diesem Fall beläuft sich der Durchschnittspreis auf 6,8 Millionen Euro, wie aus der Studie von Idealista hervorgeht.

An achter Stelle folgt eine Straße in Andratx, der Carrer Pagell, mit einem Durchschnittswert von rund 6,7 Millionen. Sowohl Andratx als auch Calvià stehen aufgrund ihrer Nähe zu Palma, ihrer Service-Angebote und der hohen Nachfrage aus dem Ausland in der Regel an der Spitze der Immobilienranglisten.

Mit einer Länge von fast drei Kilometern liegt eine Straße in Palma de Mallorca auf Platz neun der Top Ten der teuersten Straßen Spaniens: Binicaubell in Son Vida. In diesem Fall liegt der Durchschnittspreis bei 6,5 Millionen Euro. Den Abschluss der Top Ten bildet der Paseo de los Lagos in Pozuelo de Alarcón (Madrid), besser bekannt als "La Finca", mit 6,2 Millionen Euro. /ff