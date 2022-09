Was für eine tolle Idee: Sie nutzen Ihre freien Finca-Flächen, um eigenes Olivenöl zu produzieren. Olivenplantagen sind kostengünstig zu gestalten und haben eine Bewirtschaftungsdauer von 30 bis 75 Jahren – noch Ihre Kinder können davon profitieren. Und was für ein Genuss für Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde! Ganz zu schweigen von Ihrem Profit durch den Verkauf.

Ihr eigenes Olivenöl – ein Zaubermittel für Gesundheit und Schönheit

Reines, kaltgepresstes Olivenöl gehört bekanntermaßen zu den gesündesten und wohlschmeckendsten Produkten im Mittelmeerraum. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach Olivenölen aus Mallorca, vor allem dank der Herkunftsbezeichnung und des Qualitätssiegels „d’O – Oli de Mallorca“. Der Markt hat derzeit eine Wachstumsrate von über 30 Prozent und wird voraussichtlich weiter steigen. Die Olivenbäume sind ein natürlicher Schatz der Insel und eine Augenweide für jedes Anwesen.

Dank des Landschaftsschutzes haben zahlreiche Fincas auf Mallorca viel brachliegendes Land, das aufgrund des sonnigen Klimas und den trockenen und kalkhaltigen Böden optimale Voraussetzungen für die Bewirtschaftung mit Oliven bietet. So lässt sich mit der eigenen Olivenplantage auf Mallorca ganz nebenbei Geld dienen.

Spezialisten für Ihre Olivenplantage

Wie funktioniert das? Das deutsche, in Llucmajor ansässige Unternehmen Olivenplantage Mallorca S.L. ist seit über 10 Jahren inselweit in der Landschaftspflege erfolgreich. Die Firma ist der Spezialist im Plantangenanbau für die Olivenölproduktion. Haben Sie noch kein Land, träumen aber von der eigenen Olivenplantage, unterstützt Sie das Unternehmen beim Erwerb eines der vielen günstigen, da nicht bebaubaren Grundstücke, die für den für Olivenplantagen nahezu prädestiniert sind. Sie profitieren vom Know-how der erfahrenen Firma, die bis ins kleinste Detail jeden Schritt selbst übernimmt.

Eine definitiv nachhaltige Investition

Eine erfolgsversprechende Bewirtschaftung beginnt ab 3.000 m2 Fläche. Zunächst erhalten Sie von den Fachleuten von Olivenplantage Mallorca eine „Break-Even-Analyse“– eine unverbindliche Wirtschaftlichkeitsberechnung – einschließlich moderaten Schätzungen des Vermarktungspreises bei einer Gewinnspanne, die zwischen fünf bis acht Jahren den Break-Even-Point bringt. Danach verdient man für bis zu 30 Jahre Geld mit seiner eigenen Finca, ohne weiter investieren zu müssen!

Ein Beispiel: Sie können mit einem konventionellen Olivenhain auf einer Fläche von 5.000 m2 mit 200 Bäumen jährlich über 35.000 Euro brutto verdienen (bei einem Verkaufspreis von 40 Euro pro Liter). Ein Erlös, der sich bei größeren Flächen und mehr Bäumen entsprechend multipliziert. Oder Sie setzen auf den Superbau, bei dem die Olivenbäume in dichtester Form auf der verfügbaren Fläche im Heckenbau gepflanzt werden – bei 5.000 m2 sind das beispielsweise 900 Bäume – und erzielen sogar einen Ertrag von 48.000 Euro brutto jährlich.

Anbau, Ernte und Zertifizierung – alles aus einem Guss

Wer das Gütesiegel „Oli de Mallorca“ erhalten möchte, setzt auf Mallorcas einheimische Olivensorten Arbequina, Picual, Mallorquina bzw. Empeltre. Sie können auch Sorten mischen, das nennt man Coupage, oder andere Olivenarten wählen. Nach ausführlicher Beratung und Planung beginnt die Agrarbaufirma mit dem Anbau der Olivensorten Ihrer Wahl.

Anschließend werden die Bäume vom Team aus Llucmajor fachmännisch gepflegt und gehegt, wobei der Kunde bei der Düngung und Insektizidbehandlung die Wahl zwischen konventionellem Anbau und Bio hat. Die Bewirtschaftung mit einem extra installierten Tröpfchen-Bewässerungssystems ist zeitgemäß und praktisch, da wassersparend und nachhaltig. Tragen Ihre Bäume Früchte, ernten die firmeneignen Erntehelfer die Oliven ab und bringen Steinfrüchte in eine von Mallorcas 30 Ölmühlen, wo sie gesäubert, kaltgepresst, in Flaschen abgefüllt und etikettiert werden. Entweder erfolgt dies in einer Bio-Ölmühle oder einer konventionellen Ölmühle, grundsätzlich aber immer mit ISO Zertifizierung und Einhaltung aller Lebensmittelstandards.

Olivenöl: Gourmetprodukt und beliebtes Souvenir

Der gesamte Ablauf erfolgt mit zuverlässiger, deutscher Gründlichkeit. Abschließend können Sie das das besagte Gütesiegel „Oli de Mallorca“ für Ihr Finca-eigenes Olivenöl mit den zugelassenen Olivensorten erhalten. Ob Sie das Öl dann für sich und Ihre Liebsten behalten möchten oder vermarkten – auch da gibt die Firma Tipps – liegt in Ihrer Hand. Die eigene Olivenplantage auf Mallorca ist definitiv eine sich im wahrsten Sinne des Wortes auszahlende Investition: in Ihre Gesundheit, in ein wertvolles Naturprodukt und in den Wert Ihrer Finca auf Mallorca. Steigen Sie jetzt ein!

Neugierig geworden? Wir informieren Sie gerne!

OLIVENPLANTAGE MALLORCA S.L.

Apartado de Correos 387

07620 Llucmajor

info@olivenplantage-mallorca.com

www.Olivenplantage-Mallorca.com

Telefon/ WhatsApp: +34-686 14 82 89