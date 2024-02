Erleben Sie exklusives Wohnen in Traumlage: Das Neubauprojekt Adelfas de Es Trenc liegt nur wenige Minuten zu Fuß von einem der prächtigsten Strände Mallorcas im Süden der Insel. Die neueste Wohnanlage von URNOVA, benannt nach dem Oleander (spanisch: adelfas), befindet sich in der Nähe von Sa Rápita, unweit der Platja d'Es Trenc, einem der längsten und unberührtesten Naturstrände der Insel. Die Anlage zeichnet sich durch ein umweltfreundliches Wärmesystem und die Nutzung von Solarstrom aus, was für eine nachhaltige Energiegewinnung sorgt.

Wählen Sie zwischen Dachterrasse und Privatgarten

Die Wohnungen bieten zwei bis drei Doppelschlafzimmer, zwei Bäder (eines en suite), moderne Küchen und geräumige Wohn- und Essbereiche. Die Penthouses verfügen über ausgedehnte Terrassen und Dachterrassen, während die Erdgeschossapartments private Gärten und gleichfalls große Terrassen bieten. Die Anlage integriert sich in ihr grünes Umfeld und besticht durch ihr elegantes Design in Weiß mit Natursteinelementen und großzügigen Glasfronten. Insgesamt stehen 69 Apartments zur Verfügung, verteilt auf neun freistehende Einheiten, mit Wohnflächen zwischen 94 und 115 Quadratmetern. Jeder Wohnungstyp hat ein ganz besonderes Plus: Die Erdgeschosswohnungen haben zusätzlich 55 oder 85 Quadratmeter große Gärten und die Penthäuser beeindruckende Dachterrassen von 70 oder 115 Quadratmetern. Die Fertigstellung des hochwertigen Komplexes ist noch in diesem Jahr geplant.

Salzwasserpool und Fitnessstudio

Das Herzstück der Anlage bildet ein großer Salzwasserpool mit Kinderbereich, umgeben von einer weitläufigen Gemeinschaftsterrasse inmitten eines Gartens mit mediterranen Pflanzen und blühendem Oleander in allen seinen Farben. Bewohner können sowohl auf der eigenen Terrasse, im privaten Garten als auch auf den bequemen Liegen oder in komfortablen Gartenmöbeln auf der großfächigen Poolterrasse entspannen. Ein modernes, hochwertig ausgestattetes Fitnessstudio, das den Anwohnern vorbehalten ist, steht ebenfalls zur Verfügung.

Nachhaltige Klimatisierung und Solarnutzung

Jeder Eigentümer erhält seinen eigenen Parkplatz. Die mit Solarpanelen bedeckten überdachten Parkplätze bieten Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge und sind über Wege mit den Apartments verbunden. Besonders hervorzuheben ist eine umweltfreundliche, das heißt regenerative und daherkostensparende Energieversorgung, die zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten der Klimaanlagen genutzt wird. Alle Wohnungen verfügen über das in Spanien erforderliche Energiezertifikat der Klasse A.

Eine zauberhafte Küstenenklave mit vielfältigen Stränden

Der Strand Es Trenc verläuft rund sechs unbebaute Kilometer von Sa Ràpita im Nordwesten bis zum Ferienort Colònia de Sant Jordi im Südosten und ist Teil des großen Naturschutzgebiets von Ses Salines. Er ist geprägt von Sanddünen, Kiefernwäldern und einem karibikähnlichen Meer mit kristallklarem Wasser. Doch nicht nur der Es Trenc, sondern auch die Sandstrände Platja de Ses Covetes und Platja de Sa Ràpita mit ihren türkisblauen Gewässern sind Teil dieser paradiesischen Inselgegend.

Von hier aus erreichen Sie die Hauptstadt Palma in 30 Minuten und den Flughafen Son Sant Joan in etwa 20 Minuten. Das Dorf Campos mit Einkaufszentren, medizinischen Einrichtungen, Schulen und zahlreichen Bars und Restaurants ist nur zehn Minuten entfernt. Im Süden Mallorcas finden Sie traditionelle Dörfer und authentisches mallorquinisches Leben sowie gute, einheimische und internationale Küche. Orte wie Campos, Santanyí, Felanitx und Ses Salines sowie der Urlaubsort Colònia de Sant Jordi bieten neben wunderschönen Stränden auch Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren, Bauernmärkte und kulturelle Veranstaltungen.

Ein Paradies für Wassersportliebhaber

In der Nähe der Anlage befinden sich die Yachthäfen von Sa Ràpita und S'Estanyol mit einer Vielzahl von Wassersportangeboten. Die See am Es Trenc ist wie geschaffen für das Segeln, Seekajak, Stand Up Paddeln oder zum Schnorcheln. Hier können Sie noch eine Ecke für sich alleine am Strand finden. Der Süden Mallorcas ist ein Traumziel für Erholungssuchende und Sonnenanbeter, ideal – dank der flachen, ländlichen und schwach besiedelten Gegend für Outdooraktivitäten wie Radfahren oder Motorradsport, Tennis, Squash, Reiten, Spazieren oder Wandern gehen.

Eine einzigartige Gelegenheit

Der Bauträger Urnova gehört sein drei Jahrzehnten zu den gefragtesten und solidesten, spanischen Immobilienentwicklern. Das Unternehmen entwickelt innovative und hochwertige Projekte nicht nur in Spanien, sondern auch auf internationalem Terrain und hat Dependancen in Madrid und auf Mallorca. Das Neubauprojekt Adelfas de Es Trenc bietet eine seltene Gelegenheit für ein Leben am Meer auf der Insel. Gebaut wurde so schonend und umweltfreundlich wie möglich, damit vom Paradies Mallorca auch nichts verloren geht. Meeresbrisen, der Duft von Oleander und beständiger Sonnenschein werden hier Ihre ständigen Begleiter sein. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance, Ihren Traum in einem der bezauberndsten Teile der Insel zu verwirklichen!

Alle Informationen: Hier