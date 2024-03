Luxus auf der Insel: Das sind die teuersten Gegenden auf Mallorca

Der Luxussektor auf Mallorca hat in den vergangenen Monaten Fahrt aufgenommen. Mit einer wachsenden Zahl von Luxustouristen, die auf der Insel ihren Urlaub verbringen und pro Tag durchschnittlich rund 2.500 Euro ausgeben, wird deutlich, dass Mallorca zunehmend als Luxusdestination im Trend liegt. Die kürzlich etablierte Direktverbindung zwischen Palma und New York verstärkt diesen Trend noch weiter, indem sie eine steigende Anzahl solventer Urlauber aus Nordamerika anlockt.

Der Reiz? Die Insel verbindet beeindruckende Landschaften mit einem Lebensstil, der Luxus und Entspannung perfekt vereint. Hier sind Luxusimmobilien mit Infinitypools, Hubschrauberlandeplätzen und privaten Strandzugängen keine Seltenheit, sondern eher die Norm. Doch wo lässt sich der Luxus auf Mallorca am besten erleben? Welche Orte gelten als besonders privilegiert, und in welchen Regionen lohnt sich ein Investment wirklich?

Welche Regionen zählen zu den teuersten auf der Insel?

Anspruchsvolle Immobilienkäufer und Residenten haben sich den Südwesten Mallorcas für ihre Erst- und Zweitwohnsitze auserkoren. So führen Puerto Portals, Bendinat, Santa Ponça und Port d’Andratx die Liste der exklusivsten und teuersten Orte Mallorcas an. Kein Wunder, denn die Infrastruktur zeigt sich mit ihren Yachthafen in Puerto Portals, Port Adriano und Port d’Andratx sowie den Golfplätzen Santa Ponça, Bendinat und Andratx von ihrer besten Seite. Eine mehrstöckige Villa mit Blick auf das „Green“ und das Mittelmeer? In diesen Umgebungen kein Problem. Daneben glänzen Apartmentanlagen mit einem Rundum-Service und vollständig modernisierte Landsitze mit riesigen Grundstücken und dem typischen Mallorca-Charme.

Sichtbar werden die privilegierten und teuersten Lagen an den Quadratmeterpreisen, die für die Immobilien aufgerufen werden. Bei Santa Ponça Immobilien beträgt der Preis rund 8.000 €/m². In Port d'Andratx beläuft er sich auf 11.500 €/m². Wer eine Portals-Nous-Immobilie kaufen bzw. sich in einer Bendinat-Immobilie niederlassen möchte, kann mit Preisen von bis zu 9.500 €/m² rechnen. Tendenz weiter steigend. Auch die Inselhauptstadt Palma präsentiert sich als eines der teuersten Pflaster. So beläuft sich der Preis für eine Wohnfläche auf über 7.000 € pro Quadratmeter.

Auch diese luxuriöse Villa mit Meerblick in Son Vida wird über Neptunus International angeboten (Referenznummer: 6801803). | FOTO: NEPTUNUS

Experten prognostizieren, dass mehr als 10.000 €/m² in Zukunft für die Spitzenregionen keine Seltenheit sein werden. Grund dafür ist die Verknappung von Objekten bei gleichzeitig hoher Nachfrage und den baurechtlichen Erschwernissen für Neubauten. Gerade der letzte Punkt führte in den Jahren 2022 und 2023 dazu, dass sich internationale Käufer für die begehrtesten Kaufobjekte entschieden.

Wo liegt das exklusivste Viertel auf Mallorca?

Über 330 Tage Sonne, eine intakte Inselnatur, attraktive Strände mit hohen Standards, eine internationale Gemeinschaft, renommierte Schulen, hervorragende Flugverbindungen in die ganze Welt – die Liste der Vorzüge Mallorcas ließe sich sicher endlos fortführen. Dass die Insel den Status als Luxusresort einnimmt, ist gleichermaßen der hohen Promi-Dichte zu verdanken, die sich Immobilien in den teuersten Regionen leistet. Angefangen bei Dieter Bohlen bis zu Mats Hummels, Oliver Kahn und vielen mehr.

Um den gehobenen Lifestyle unter sich zu genießen, haben sich wohlhabende Unternehmer und Berühmtheiten das mallorquinische Viertel Son Vida auserkoren. Hier entstanden in den vergangenen Jahren zahlreiche moderne Villen, entworfen von den weltbesten Architekten, und eindrucksvolle Apartmentanlagen, die keine Wünsche offenlassen.

Dass sich Son Vida mit seinen Immobilien zum „Beverly Hills von Mallorca“ mauserte, liegt neben der exzellenten Lage oberhalb der Hügel Palmas und der damit ausgezeichneten Anbindung sicher auch an der unübertroffenen Landschaft. Die Kombination aus lebhaftem Zentrum, das in weniger als zehn Autominuten erreicht ist und der Abgeschiedenheit der Luxuswohngegend ist sicher ein Garant dafür, dass die Privatgemeinde auch weiterhin die Spitze der begehrtesten Regionen anführt. Ein weiterer Pluspunkt, den viele der Ansässigen, insbesondere Familien mit Kindern, zu schätzen wissen, ist das hohe Sicherheitsniveau. Ein 24-Stunden-Sicherheitsdienst ist obligatorisch.

Geheimtipp: An der südwestlichen Spitze Mallorcas liegt das kleine Dorf El Toro. Durch den modernisierten Yachthafen Port Adriano, dem eigenen Sandstrand und der Nähe zu Santa Ponça hat sich der kleine Ort zu einem Geheimtipp unter betuchten Anlegern und Immobilieninteressenten entwickelt. Die meisten Objekte wie Villen und Apartmentanlagen liegen in erster Meereslinie und sorgen für einen traumhaften Blick auf das Meer sowie die Malgrat-Inseln.

Prestige und Luxus: Die teuersten Straßen Mallorcas im Überblick

Neben den teuersten Regionen hält Mallorca auch einige der teuersten Straßen Spaniens bereit. Diese wurden anhand der Durchschnittspreise der Immobilien ermittelt, die dort stehen. Ganz oben mit dabei ist in Santa Ponça der „Carrer Riu Guadiana“. In dem Küstenort beläuft sich der Preis für ein Objekt auf durchschnittlich 4,4 Millionen je Immobilie. Schon in den vergangenen Jahren reihten sich Orte wie Andratx mit dem „Carrer Pagell“ und natürlich Son Vida mit seiner „Binicaubell“ in die Rangliste der teuersten Straßen in ganz Spanien ein. Hier lag der Durchschnittspreis bei 6,5 Millionen Euro.

