Eine Immobilie im Ausland - für viele ein Traum. Doch was tun, wenn sie leer steht und nicht genutzt wird? Die naheliegendste Idee: die Immobilie zur Ferienvermietung anbieten. Doch gerade bei der Absicht, die Immobilie auch für die Ferienvermietung zu nutzen, stellen sich viele Fragen. Angesichts der hohen Nachfrage nach Ferienunterkünften auf der Insel ist die Auswahl entscheidend für den Erfolg der Investition. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die rechtlichen Anforderungen zu verstehen und die besten Optionen für den Erwerb einer Immobilie zu identifizieren.

Ferienvermietung auf Mallorca

Wenn von Ferienvermietung oder touristischer Vermietung die Rede ist, sind nach geltendem Recht alle natürlichen und juristischen Personen (d.h. Einzelpersonen und Gesellschaften) gemeint, die eine komplette Wohnung kurzfristig, unmittelbar und mit Gewinnerzielungsabsicht vermarkten. Um auf Mallorca legal Ferienwohnungen vermieten zu können, muss man sich bei der zuständigen Tourismusbehörde anmelden und registrieren lassen. Die Vermietung von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern ist erst seit der Gesetzesänderung 2017 möglich. Davor war sie gänzlich verboten. Die Ferienvermietung von Wohnungen unterliegt noch strengeren Auflagen als die von freistehenden Einfamilienhäusern. Hinzu kommt, dass die Stadt Palma die Ferienvermietung in Wohnungen nicht wünscht und daher seit einiger Zeit (unabhängig vom bestehenden Moratorium) keine neuen Genehmigungen mehr erteilt. Zudem ist eine Neubeantragung derzeit nicht möglich und - selbst wenn sie wieder möglich sein sollte - sehr kompliziert. Es ist daher ratsam, eine Immobilie zu kaufen, die bereits über eine Ferienwohnungslizenz verfügt.

Vorteile von Fincas mit Ferienlizenz

Fincas mit Ferienlizenz erfreuen sich großer Beliebtheit aus vielerlei Gründen: Zum einen bieten sie zahlreiche Zimmer, eine großzügige Raumaufteilung und eine ruhige Umgebung, die den Bedürfnissen von Urlaubern entgegenkommt. Zum anderen führt die großzügige Raumaufteilung im Vergleich zu kleineren Unterkünften zu geringeren Kosten pro Urlauber. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Eigentümer nicht auf die Zustimmung einer Eigentümergemeinschaft angewiesen sind, um ihre Ferienwohnung zu vermieten, was oft eine bürokratische Hürde darstellen kann.

Vorteile durch intelligente Ferienvermietung:

Die Vermietung einer Immobilie auf Mallorca kann nicht nur persönliche, sondern auch erhebliche finanzielle Vorteile bringen. Eine gut durchdachte und rechtlich abgesicherte Ferienvermietung kann dazu beitragen, nicht nur die Kosten des Immobilienbesitzes zu decken, sondern darüber hinaus Gewinne zu erwirtschaften. Eine intelligente Portfoliodiversifikation unter Einbeziehung von Ferienimmobilien eröffnet Stabilisierungseffekte und Wachstumschancen.

Die gezielte Auswahl von Ferienobjekten in gefragten Gegenden, unterstützt durch eine gründliche Marktanalyse, ermöglicht nicht nur kurzfristige Gewinne, sondern sichert auch langfristige Renditen durch kontinuierliche Vermietung.

Im Folgenden sind einige Schlüsselfaktoren aufgeführt, die den finanziellen Erfolg einer Ferienvermietung beeinflussen:

1. Optimale Auslastung:

Eine effiziente Ferienvermietung setzt eine optimale Auslastung der Immobilie voraus. Durch gezielte Marketingstrategien, die die Besonderheiten der Immobilie hervorheben, und eine präzise Preisgestaltung stellen Vermieter sicher, dass ihre Immobilie sowohl in der touristischen Hochsaison als auch in der Nebensaison gut ausgelastet ist.

2. Renditeoptimierung durch professionelle Verwaltung:

Die Beauftragung eines professionellen Immobilienmanagements trägt wesentlich zur Renditeoptimierung bei. Ein erfahrenes Team sorgt dabei für eine reibungslose Buchungsabwicklung und Gästebetreuung und auch dafür, dass die Immobilie stets in einem erstklassigen Zustand ist. Dies führt zu positiven Gästebewertungen und ermöglicht höhere Mietpreise, sowie eine gesteigerte Nachfrage.

3. Diversifikation des Portfolios:

Die Investition in Ferienimmobilien auf Mallorca kann als Teil einer umfassenden Portfoliodiversifizierung betrachtet werden. Durch die Streuung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, darunter auch Ferienimmobilien, können Investoren ihre finanzielle Stabilität erhöhen und mögliche Risiken minimieren. Kontinuierliche Einnahmen aus der Ferienvermietung dienen somit als stabiler Bestandteil eines diversifizierten Portfolios.

4. Steuerliche Vorteile und Förderungen:

In einigen Fällen bieten Regierungen und lokale Behörden steuerliche Anreize für die Vermietung von Immobilien. Es lohnt sich, die aktuellen Steuervorschriften zu prüfen, um mögliche Vorteile zu nutzen. Darüber hinaus können Förderprogramme oder Zuschüsse für die Renovierung oder energetische Modernisierung von Ferienimmobilien in Anspruch genommen werden, die nicht nur den Wert der Immobilie steigern, sondern auch langfristig zu Einsparungen führen können.

Wertsteigerung und Quadratmeterpreis im Vergleich zu ähnlichen Immobilien ohne Ferienlizenz

Immobilien mit Ferienlizenz haben in der Regel einen höheren Marktwert als vergleichbare Objekte ohne Lizenz. Dies liegt nicht nur an der zusätzlichen Einnahmequelle, die sie darstellen, sondern auch an ihrer größeren Flexibilität bei der Nutzung. Neptunus International unterstützt Investoren dabei, Immobilien zu finden, die nicht nur eine attraktive Rendite, sondern auch langfristige Wertsteigerungspotenziale bieten.

Rentabilität im Vergleich zur Langzeitvermietung

Immobilien mit Ferienlizenz bieten oft deutlich höhere Renditen als Objekte für Langzeitvermietungen. Durch ihre Ausrichtung auf den touristischen Markt und ihre flexible Nutzungsmöglichkeit können Ferienimmobilien während der touristischen Hochsaison besonders lukrativ sein. Neptunus International hilft mit ihrem großen Angebot an Immobilien

mit Ferienlizenz dabei, Objekte zu identifizieren, die nicht nur hohe Renditen, sondern auch langfristige Wertsteigerungspotenziale bieten.

Über Neptunus International Real Estate

Hinter Neptunus stehen Immobilienexpert:innen, die sich auf Luxusanwesen auf Mallorca spezialisiert haben. Dabei setzt das internationale Team vor allem auf persönliche Nähe, jahrelange Erfahrung und umfassendes Know-how zu relevanten Qualitätsmerkmalen, Ausstattungstandards und der nationalen Rechtslage. Mehr Informationen unter www.neptunus-international.com.

Über Dr. Dominic Porta

Dr. Dominic Porta gilt als anerkannter Experte im internationalen Wirtschaftsrecht mit spezialisierter Fachkenntnis im spanischen Immobilienrecht. Mit seiner Sozietät auf Mallorca berät er die Kunden von Neptunus International Real Estate bei sämtlichen rechtlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Immobilien. Mehr Informationen unter https://www.anwaltmallorca.eu/