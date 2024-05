Aktualisierungen und Vereinfachungen für nicht-residente Immobilieneigentümer in Spanien

Mallorca ist seit Langem ein bevorzugtes Ziel für Deutsche und Investoren, die vom mediterranen Charme der Insel angezogen werden. Allerdings können die Komplexitäten der spanischen Steuergesetze für Eigentümer von Immobilien im Land eine Herausforderung darstellen. Jüngste gesetzgeberische Reformen sollen die Steuerverfahren für Nicht-Residenten Immobilieneigentümer vereinfachen. In diesem Artikel erläutern Experten von IberianTax die neuesten Gesetzesaktualisierungen und wie diese die Verwaltung Ihrer Immobilieninvestitionen in Spanien erleichtern werden.

Mieteinkommen: Vereinfachte jährliche Abgabe

Großartige Nachrichten für Nicht-Residenten Immobilieneigentümer, die ihre Immobilien in Spanien vermieten!

Wesentliche Aktualisierungen wurden für Nicht-Residenten Immobilieneigentümer in Spanien eingeführt, die ihre Immobilien vermieten. Der Übergang zur jährlichen Abgabe von Mieteinnahmen markiert eine bedeutende Änderung in den Steuervorschriften. Früher mussten Immobilieneigentümer jede Vierteljahr eine Steuererklärung Modelo 210 einreichen, was den Prozess komplizierter und administrativ belastender machte. Mit den neuen Regelungen, die Anfang 2024 eingeführt wurden, müssen Immobilieneigentümer ihre Steuern auf Mieteinkommen jetzt nur noch einmal jährlich abgeben. IberianTax merkte an, „In einigen Fällen wird dies die Anzahl der Steuererklärungen für Mieteinkommen von acht auf zwei pro Jahr reduzieren“, was die Vereinfachung der Steuerabgabe unterstreicht.

Ab dem Jahr 2024, beginnt die neue Abgabefrist für Steuern auf Mieteinkommen vom 1. Januar bis zum 20. Januar des folgenden Jahres (in diesem Fall 2025). Diese Änderung zielt darauf ab, den Steuerabgabeprozess zu vereinfachen und die administrative Last zu verringern, insbesondere für internationale Immobilieneigentümer, die möglicherweise Schwierigkeiten haben, Zahlungen zu organisieren, während sie im Ausland leben.

Sepa-Konten: Erweiterte Zahlungsoptionen

SEPA-Konten werden jetzt akzeptiert!

Es gibt eine weitere bedeutende Aktualisierung bezüglich der Zahlungsoptionen für Steuern von Nicht-Residenten. Früher mussten Immobilieneigentümer ein spanisches Bankkonto besitzen, um ihren steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen. Seit Februar 2024 haben Immobilieneigentümer jedoch die Möglichkeit, SEPA-Konten aus ihren Heimatländern innerhalb des SEPA-Raums für Steuerzahlungen zu nutzen.

SEPA, oder der Einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum, umfasst eine breite Palette europäischer Länder, einschließlich Irland, die Niederlande, Deutschland, Frankreich, Finnland, Italien und andere. Diese Erweiterung der Zahlungsoptionen bietet Nicht-Residenten Immobilieneigentümer mehr Flexibilität und Bequemlichkeit, sodass sie ihre steuerlichen Verpflichtungen mit ihren bevorzugten Bankkanälen erfüllen können, ohne ein spanisches Bankkonto zu benötigen.

Die Agencia Tributaria akzeptiert jetzt Lastschriftverfahren von SEPA-Bankkonten für die Steuer von Nicht-Residenten / Iberiantax

Vermögensteuer auf den Balearen reduziert

Erleichterung für Eigentümer hochwertiger Immobilien auf den Balearen

In einer bedeutenden Entwicklung für Immobilieninvestoren hat das Parlament der Balearischen Inseln kürzlich eine Änderung des Haushaltsplans für 2024 beschlossen, die die Regeln der Vermögenssteuer in der Region drastisch ändert. Mit dieser jüngsten Änderung wurde der Schwellenwert für die Vermögenssteuerpflicht auf den Balearen von 700.000€ auf 3.000.000€ erheblich erhöht.

Was bedeutet das für Investoren? Nun, Personen mit einem Vermögen von bis zu 3.000.000€ sind nun vollständig von der Steuer befreit. Diese Änderung vereinfacht nicht nur die Steuerlandschaft, sondern positioniert auch die Balearen als fantastisches Ziel für Investitionsmöglichkeiten.

Diese Änderung wird für das Steuerjahr 2024 wirksam, das zwischen April und Juni 2025 erklärt wird. Bitte beachten Sie, dass die Steuererklärung 2023 noch den bisherigen Regeln der Vermögenssteuer unterliegt, mit einem Schwellenwert von 700.000€.

Die Balearen reduzieren die Steuerlast für die Vermögenssteuer / Iberiantax

Navigation der nicht-residenten Besteuerung mit Iberiantax

Angesichts dieser Aktualisierungen und Vereinfachungen bei den Steuern für Nicht-Residenten in Spanien bleibt IberianTax weiterhin verpflichtet, umfassende und zuverlässige Unterstützung für Immobilieneigentümer in Spanien zu bieten. Unsere maßgeschneiderten Dienstleistungen sind darauf ausgelegt, den Steuerabgabeprozess zu optimieren und die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen zu gewährleisten, während die administrative Last für Immobilieneigentümer minimiert wird.

Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses Konto an und wir schicken Ihnen eine E-Mail, wenn Ihr Modelo 210 eingereicht werden muss - einfacher geht es nicht.

IberianTax-Plattform ist die führende Lösung für die Steuererklärung von nicht-residenten Immobilieneigentümern in Spanien / Iberiantax

Bleiben Sie informiert und vereinfachen Sie die Besteuerung mit Iberiantax

Da sich die Steuervorschriften in Spanien weiterentwickeln, ist es für Immobilieneigentümer essentiell, über Änderungen und Aktualisierungen bei der Besteuerung von Nicht-Residenten informiert zu bleiben. Mit IberianTax haben Immobilieneigentümer Zugang zu verlässlichen Informationen, fachkundiger Beratung und optimierten Lösungen, um den Steuerabgabeprozess zu vereinfachen und die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen sicherzustellen.