Palma de Mallorca als Flamenco-Hochburg: Vom 9. bis zum 13. März soll die Balearen-Hauptstadt ein neues Festival zu Ehren von Paco de Lucía beherbergen. Die Einzelheiten des Programm stellten am Freitag Gabriela Sanseco (28.1.), die Witwe des legendären Gitarristen, sowie die Kulturverantwortlichen der Stadt auf einer Pressekonferenz vor. Neben den Geschwistern Kiki und Soleá Morente sollen auch Niño de Elche, Israel Fernández mit Diego del Morao, Rosario Guerrero "La Tremendita" und Miguel Fernández "El Yiyo" mit dabei sein.

Die Stadt konnte damit bekannte junge Flamenco-Künstler für das Festival gewinnen. Die Konzerte im Teatre Principal de Palma und im Teatre Municipal Xesc Forteza werden von der Stiftung Paco de Lucía, dem mallorquinischen Inselrat und der Stadt Palma gemeinsam organisiert.

Paco de Lucía lebte fast zehn Jahre auf Mallorca

Flamenco gehört eigentlich eher zum Festland und vor allem zu Andalusien. Aber auf Mallorca lebte fast zehn Jahre lang der legendäre Flamenco-Gitarrist Paco de Lucía. "Wir wollen Palma auch weiterhin mit dem Namen Paco de Lucía verknüpfen", sagt Soledad Besós, Organisatorin des Festivals.

Paco de Lucía bereicherte den Flamenco mit Elementen der Klassik und des Jazz. Den internationalen Durchbruch schaffte er 1973 mit dem Hit "Entre dos Aguas". Ab 2005 lebte der Weltstar mit seiner Frau Gabriela Canseco und der gemeinsamen Tochter Antonia in Campos auf Mallorca, sein Sohn Diego wurde auf der Insel geboren. 2009 zog die Familie dann nach Establiments, einem Viertel am Rand von Palma. Die letzten Monate seines Lebens verbrachte Paco de Lucía in Mexiko, wo er 2014 im Alter von 66 Jahren an einem Herzinfarkt starb.

Jetzt also ein Festival in seinem Namen. Voraussetzung für die Teilnahme war, dass die Künstler unter 40 Jahre alt sind. So will das Festival junge Talente unterstützen und auch modernen Formen des Flamenco ihren Platz geben. "Das ist es, was Paco gewollt hätte", sagt seine Witwe Gabriela Canseco.

Stiftung Paco de Lucía will Gitarrenkurse für junge Talente anbieten

Die Erlöse aus dem Festival kommen der Stiftung Paco de Lucía zu Gute, die seine Witwe leitet. Aktuell erstellt die Stiftung ein eigenes digitales Archiv über den Künstler. Außerdem will sie günstige Online-Kurse mit bekannten Gitarristen organisieren, um jungen Menschen den Zugang zu dem Instrument zu ermöglichen.