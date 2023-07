Seien wir ehrlich: Die Salsa-Musik – dieser Oberbegriff für eine Vielzahl karibischer Musikstile – ist auch schon ein wenig in die Jahre gekommen (was nichts an der Freude an ihr ändert). Los Van Van traten einst als kubanische Antwort auf den Boom dieser Rhythmen beim Klassenfeind in den USA und Puerto Rico an. Ihr erstes Konzert spielten sie 1969. Das ist auch schon eine Weile her.

Der Kopf hinter der damals 16-köpfigen Truppe war der Bassist und Komponist Juan Formell. Los Van Van schufen im Laufe der folgenden Jahrzehnte unter Hinzuziehung neuer Instrumente wie elektrischer Gitarren und Synthesizern einen ganz eigenen, rasanten Sound, mit eigener Gattung, dem Songo, und ganz eigenen Gute-Laune-Liedern, wie „La Habana no aguanta más“, „Anda ven y muévete“ oder „Eso que anda“. Mitstreiter César Pedroso verließ die Band 2001, Juan Formell starb im Jahr 2014. Los Van Van aber ficht das nicht an: Heute ist mit Samuel Formell (Leitung), Juan Carlos Formell (Bass) sowie Vanessa Formell (Chor) die zweite Generation im Einsatz. Und es macht immer noch Spaß. Am Sonntag tritt die Truppe in Magaluf auf. Nichts wie hin Los Van Van, 9.7., Festivalgelände Es Jardí in Magaluf, ab 28,60 Euro. Einlass: 19 Uhr. Beginn: 22 Uhr Tickets gibt es auf der Website des Veranstalters