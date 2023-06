Mit Meer und Castell Bellver im Blick: Auf der Terrasse der Finca Son Bono in Gènova finden im Juli drei stimmungsvolle Konzerte statt. Die dritte Ausgabe des gleichnamigen Musikfestivals ist dieses Jahr dem Komponisten Manuel de Falla und der amerikanischen Schauspielerin Natacha Rambova gewidmet, die in den 1930er-Jahren in diesem Vorort von Palma verweilt hatten.

