Der Berliner Künstler Christian Awe, der unter anderem für große Wandmalereien bekannt ist, hat aus dem ehemaligen Sportstudio „La Célula“ in Palmas Viertel Coll d’en Rabassa eine „Begegnungsstätte für Künstler“ gemacht. Ideen hat er so einige für das Gebäude, unter anderem will er Wohnungen für „Artists in Residence“ einrichten. Jetzt gibt es dort zwischen Padel-Plätzen und Fitnessraum eine erste Ausstellung.

In „Artists from Mallorca“ stellen 25 Kunstschaffende aus, die zumindest einen Teil des Jahres auf Mallorca leben. Außer Awe selbst sind weitere Deutsche wie Doris Duschelbauer und Reinhard Stammer, aber auch mallorquinische Künstler wie Joan Bennàssar und Joan Gibert dabei. Nermin Goenenc und Roman Hillmann von „Expresate! Kreativradio Sputnik“ haben die Ausstellung kuratiert und wollen den besonderen Bezug der Künstlerinnen und Künstler zur Insel zeigen. „Die Ausstellung wird den Besuchern die Vielseitigkeit der Kunst zeigen, die auf Mallorca entsteht“, sagt Hillmann. Bei der Eröffnung von "La Célula" treten lokale Musikgruppen auf Bei der Eröffnung am Samstag, den 28. Mai (17 bis 20 Uhr), treten auch lokale Musikgruppen wie Voicello und Forró Do Pulpo auf. Laut den Veranstaltern ist „ein Kunst-Happening mit Franck Sastre sowie Musik-Poesie-Performances“ mit Gedichten von Damià Rotger Miró und Pedro Pons Coch geplant. Indem er die Stile durcheinandermischt, zeigt Christian Awe die Grundidee hinter seinem Projekt: „Mit ,La Célula‘ möchten wir einen Ort schaffen, in dem Kreativität gelebt wird. In dem Künstler und Künstlerinnen arbeiten, sich austauschen und gegenseitig inspirieren“, sagt er. Die Ausstellung im Carrer de Guasp, 23, ist am Sonntag (29.5.) und am Wochenende 3. bis 5. Juni jeweils von 16 bis 20 Uhr geöffnet.